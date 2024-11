Pagani. Corso formativo per volontari di protezione civile promosso dalla Papa Charlie

Il corso è rivolto sia agli aspiranti volontari che a tutti i cittadini desiderosi di mettersi in gioco per rispondere ai bisogni della comunità.

“Pronti per le emergenze” è il nuovo percorso formativo promosso dall’associazione di protezione civile Papa Charlie di Pagani. Il corso è rivolto sia agli aspiranti volontari che a tutti i cittadini desiderosi di mettersi in gioco per rispondere ai bisogni della comunità.

Il programma prenderà il via questo mese e si articolerà in due giornate formative: la prima si terrà domenica 24 novembre, la seconda domenica 1 dicembre. Durante gli incontri, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il sistema di Protezione Civile, il ruolo del volontariato, la rete ANPAS, oltre a esplorare i rischi specifici del territorio e le attrezzature dell’associazione. Il corso, interamente gratuito, sarà condotto dai volontari di Papa Charlie.

Per iscrizioni o maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo segreteria@papacharlie.it, telefonicamente al numero 081 5155757, tramite WhatsApp al 333 4124519, oppure recandosi direttamente presso la sede in via Filettine 58, Pagani (SA).

Michele Pepe, presidente dell’associazione, sottolinea l’importanza della formazione continua: “Quando si verificano emergenze territoriali o su scala nazionale, come alluvioni o terremoti, riceviamo numerose offerte di aiuto da parte di cittadini desiderosi di diventare volontari. Il nostro obiettivo è informare e formare la comunità ogni giorno, non solo in risposta a eventi straordinari. Non aspettiamo le difficoltà: prepariamoci ad affrontarle insieme, nel modo giusto.”