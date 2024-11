Pagani. L’attivista Giorgio fa richiesta di accesso agli atti per l’evento “Zucche in Villa”

Grande partecipazione di persone all’evento dedicato ad Halloween “Zucche in villa”, dal 31 ottobre al 3 novembre, organizzato dall’associazione culturale Ama. Il gruppo ha riportato vitalità in un luogo solitamente spento come la villa comunale, dando spazio ad attività creative soprattutto per i bambini. Grande partecipazione anche di adulti i quali sono stati felici di portare i loro rispettivi figli nella città di Alfonso Maria de Liguori. Tuttavia non sono mancate polemiche intorno a questa iniziativa. La villa paganese è stata occupata per l’evento, come riconosciuto dal decreto numero 93 del 3 ottobre, per ben 14 giorni. Il tutto è stato fatto a titolo gratuito, perché, recita il decreto numero 93, “si svolgerà, presso la Villa Comunale, in forma gratuita, dal 24/10/2024 al 06/11/2024”. In data 5 novembre, l’attivista Alfonso Giorgio ha fatto richiesta di accesso agli atti agli uffici preposti, per fare chiarezza sulla polemica avanzata durante l’evento. Giorgio, però, riceve solo una risposta dal dottor Striano, ovverosia che è stato concesso il patrocinio dal Comune di Pagani. Mancano dunque gli altri documenti, che dovrebbero fornire risposta i soggetti interpellati dall’attivista.

Richiesta di accesso agli atti di Alfonso Giorgio

Giorgio invia la lettera al segretario generale, al responsabile dell’ufficio contenzioso, al responsabile dell’ufficio Suap, al responsabile della Polizia Municipale, all’assessore con delega al commercio Pietro Sessa e all’assessore con delega alla cultura Valentina Oliva. “Quale procedura è stata utilizzata per consegnare la villa comunale a un’associazione privata per organizzare una festa e tenere la villa impegnata e chiusa per circa 8 giorni e non accessibile ai cittadini paganesi? Siete a conoscenza che quest’organizzazione denominata “Ama” ha preteso con l’aiuto del sindaco, come riportato nella conferenza stampa, di far pagare la tariffa obbligatoria d’ingresso pari a 3euro per ogni adulto per accompagnare il proprio figlio all’interno della villa comunale? Questa amministrazione ha precluso alla cittadinanza l’utilizzo dell’unico spazio verde pubblico del centro cittadino, obbligando la cittadinanza a pagare il biglietto di 3 euro, con una semplice voce “erogazione liberale”. Guardando attentamente le foto e i video che sono stati pubblicati sui social network, ho notato che nella villa erano presenti delle bancarelle, spero che almeno queste siano state autorizzate dagli organi in elenco. La cosa ulteriormente strana, che ha fatto scalpore e ha creato sdegno nella popolazione paganese, è stata la scelta di rimanere aperto Corso Ettore Padovano al passaggio delle auto e non per colpa dei commercianti. Un’altra stranezza l’ho notata da parte dell’opposizione che non ha emanato una sillaba su questo evento organizzato nella villa comunale”.

Risposta del dottor Alfonso Striano

“Riscontro del segretario protocollo generale numero 45991 del 7 novembre 2024 con riferimento alla richiesta del segretario generale richiamata in oggetto e limitatamente all’attività di competenza dell’Ufficio Cultura, si comunica che l’evento “Zucca in Villa” è stato patrocinato dal Comune di Pagani”.

Decreto numero 93 del 3 ottobre 2024 inserito in allegato dal dottor Alfonso Striano

Decreto numero 93 del 3 ottobre 2024: “… La richiesta di patrocinio morale per l’evento occasionale “Zucca in Villa” si svolgerà, presso la Villa Comunale ,in forma gratuita, dal 24/10/2024 al 06/11/2024… Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all’articolo 4 qualora questi abbiano un valore pubblico. La concessione del patrocinio non comporta né spese a carico del bilancio dell’Ente, né concessione di contributi, se non nei casi in cui l’Ente, per l’importanza e la particolarità dell’iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo. Considerato che l’evento, attraverso la creazione di percorsi a tema, spettacoli e laboratori, ha la finalità di valorizzare il patrimonio pubblico, promuovere il territorio, attraverso momenti di aggregazione e divertimento. Tenuto conto che è stata riscontrata l’attinenza dell’iniziativa alle finalità e ai programmi dell’Amministrazione Comunale; trattasi di attività promossa dal Comune di Pagani, ai fini della realizzazione di indirizzi e programmi di politiche culturali; ritenuta l’iniziativa di notevole interesse sociale e quindi meritevole di accoglimento. Decreta di concedere il patrocinio morale all’evento “Zucca in villa” organizzato dall’associazione “Ama” in villa comunale dal 24 ottobre 2024 al 6 novembre 2024. L’iniziativa per la quale è stato concesso il patrocinio potrà essere pubblicizzata con l’indicazione “Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Pagani” e con l’utilizzo del logo comunale. Settore affari generali, cultura e tributi del Comune di Pagani”

Risposta di Alfonso Giorgio al dottor Alfonso Striano

“Sono contento che lei mi ha risposto tempestivamente sulla mia nota che ho inviato il 05 novembre 2024 agli indirizzi in elenco. Una cosa mi è parsa strana, perché, mi risponde solo indicandomi il decreto numero 93 del 3 ottobre 2024? Perché non mi risponde anche per gli altri punti rimanenti nella lettera che ho inviato al Comune di Pagani?”.