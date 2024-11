Pam Superstore: offerte imperdibili dal 22 al 29 novembre

Dal 22 al 29 novembre, Pam Superstore, nelle sedi di Angri e Pagani, vi aspetta con una settimana ricca di offerte speciali e promozioni irresistibili. Che siate alla ricerca di prodotti freschi per la vostra tavola, di articoli per la casa o di tutto ciò che vi serve per affrontare l’inverno, nei punti vendita Pam troverete tutto quello che desiderate a prezzi davvero vantaggiosi.

Sfogliando il nuovo volantino, potrete scoprire una vasta gamma di prodotti scontati: dalla carne alla frutta passando alla verdura di stagione, fino ai per i prodotti per l’igiene della persona e della casa. Non mancheranno le offerte sui prodotti per l’alimentazione dei più piccoli e sugli articoli per la dispensa. Tante offerte anche su articoli natalizi.

Inoltre, Pam Superstore ha pensato anche a chi cerca prodotti di marca a prezzi convenienti. Grazie alle numerose promozioni, potrete fare scorta dei vostri prodotti preferiti risparmiando senza rinunciare alla qualità.