Sant’Antonio Abate. Riapre La Città del Natale: inaugurazione il 30 novembre

Per ora, non sono stati rivelati dettagli sul tema di quest’anno né sulle attrazioni presenti, ma è probabile che accanto ai tradizionali mercatini ci saranno nuovamente la pista di pattinaggio sul ghiaccio e la grande ruota panoramica. Non mancherà il maestoso albero di Natale, la cui accensione sancirà ufficialmente l’inizio delle celebrazioni il 30 novembre. A darne l’annuncio è stata la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, che tramite i social ha condiviso l’entusiasmo per il ritorno di questa iniziativa:

“Esprimi un desiderio, conta fino a tre e sarai in un mondo di pura immaginazione. La cantava Gene Wilder, mentre sognava di vivere in un posto magico in cui sentirsi finalmente libero. E da questo desiderio nasce la nostra Città del Natale, dove ogni sogno è racchiuso in ciascuna di queste decorazioni, con la speranza che prendano vita. Benvenuti nel periodo più incantevole dell’anno. Questo è solo l’inizio del racconto.“

Intanto, in via Scafati è stato inaugurato il Christmas World della famiglia Garofalo, un temporary store pensato per offrire ai visitatori un’esperienza di shopping natalizia unica. Tra alberi decorati, luci scintillanti e addobbi di ogni tipo, il negozio rappresenta un luogo speciale dove l’acquisto diventa magia, regalando un’immersione completa nello spirito del Natale.