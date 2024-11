Pagani: gara d’appalto per la manutenzione strade, annullata dopo l’aggiudicazione

La ditta in questione è Df Costruzioni, ha già operato in precedenza nel territorio paganese. L’anno scorso il settore lavori pubblici e tutela ambientale del Comune di Pagani ha affidato alla società i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in pietra lavica di Corso Ettore Padovano. Ora, nel caso di specie, la ditta avrebbe dovuto svolgere per l’ente i “lavori di manutenzione di straordinaria pavimentazione e pertinenze stradali ricadenti all’interno del territorio comunale” per un importo posto a base d’asta pari a euro 568.169,91. Sulla base della determina del 18 ottobre 2023, ci sono state ben 98 richieste di adesione per gli operatori economici interessati all’appalto. Il responsabile di progetto può scegliere almeno 5 operatori e massimo 10, ne sceglie 5. Viene avviata la procedura di gara entro il termine dell’11 dicembre 2023, arrivano 2 offerte, l’appalto viene aggiudicato a Df Costruzioni. Nel corso dell’espletamento della gara, il Rup scopre che 2 imprese non hanno i requisiti per partecipare per mancanza di qualificazione Soa: Costruzioni Ferrara Srls e R.Pav.Srl..

Il Rup ha esposto questa circostanza sia al responsabile del settore Lavori Pubblici sia al segretario Generale. Il Responsabile del Progetto ha richiesto alle imprese invitate la comprova del possesso dell’attestazione Soa, ma le 2 società interpellate hanno risposto che: “In caso di partecipazione alla gara sarebbero ricorse all’avvalimento”. Dunque, la partecipazione alla gara è stata limitata, di fatto, a sole 3 società, creando, stando alla determina, una distorsione e limitazione della concorrenza e in palese contrasto con il disposto normativo, che prevede la consultazione di almeno 5 operatori economici. Di conseguenza non è stato approvato il verbale di aggiudicazione ed è stata annullata la determina numero 920 del 18 ottobre 2023. Il Rup rassegna le dimissioni nel mese di febbraio 2024, ma successivamente respinte al responsabile del settore Lavori Pubblici, perché operante in altro settore. Intanto, intervengono i legali della ditta Df Costruzioni sulla posizione presa dall’ente. Il tribunale accoglie il ricorso della ditta, chiarendo che “ una cosa è l’invito ad almeno 5 operatori che nel caso di esame è regolarmente avvenuto, altro conto è il numero di operatori che presentano offerta, che potrebbe essere anche inferiore a 5, in quanto l’operatore non può essere costretto a presentare un’offerta per il sol fatto di aver, come nella specie, manifestato il proprio interesse a partecipare a quella specifica procedura”.

La stazione appaltante non ha ancora provveduto a ottemperare a quanto definito nella sentenza. Qualche giorno dopo interviene il responsabile del settore lavori pubblici e tutela ambientale per ottemperare alla suindicata sentenza del tribunale, per cui comunica col Rup che ha rassegnato le dimissioni. “Si comunica – commenta il responsabile di settore – che le dimissione del Rup rassegnate il 29 febbraio 2024 sono state respinte in data 18 marzo 2024. Non si ritiene che l’intervenuto trasferimento ad altro settore e l’unilaterale comunicazione dei procedimenti svolti quale passaggio di consegna, automaticamente la legittimano a non seguire più i procedimenti fino a formale costituzione”. Il responsabile di settore si rifà all’articolo 15 secondo il quale “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il Rup tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dall’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa”.

Sono state chieste delucidazioni al vicesindaco e all’ingegnere Califano, ma non ci sono state risposte in merito.