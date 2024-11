Salerno, Luci d’Artista. Pronta a partire la nuova edizione: ecco la data

Salerno si prepara a illuminarsi con la 19ª edizione di Luci d’Artista, l’evento simbolo che trasforma la città in un palcoscenico di installazioni luminose spettacolari, attirando ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero. Grande attesa per l’accensione ufficiale, prevista per il 29 novembre, che darà il via a una manifestazione capace di dare impulso al commercio e al turismo locale, con alberghi e bed & breakfast già presi d’assalto per il periodo delle festività natalizie.

Punta di diamante della kermesse saranno i grandi appuntamenti delle feste, tra cui l’atteso Capodanno in piazza, con un concerto che promette di richiamare un pubblico numeroso. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per rafforzare il ruolo di Salerno come meta turistica invernale, con ricadute significative sull’economia cittadina.

Sfide tra sicurezza e logistica

Non mancano però le criticità da affrontare. Il tema della sicurezza è centrale, con un corpo dei vigili urbani sottodimensionato: al momento sono disponibili solo cinque agenti per gestire il grande afflusso di visitatori. Una situazione che potrebbe migliorare grazie al concorso per l’assunzione di 45 nuovi agenti part-time, pensato proprio per eventi come questo.

Sul fronte logistico, i lavori in corso su Corso Vittorio Emanuele rappresentano un’altra sfida. Si spera che vengano completati in tempo per accogliere i visitatori con un centro città curato e funzionale.

Un’opportunità da valorizzare

Nonostante le difficoltà, Luci d’Artista rimane il fiore all’occhiello di Salerno, un evento che ogni anno porta la città sotto i riflettori nazionali e internazionali. La speranza è che questa edizione possa superare le aspettative, trasformandosi in una festa indimenticabile per cittadini e turisti.