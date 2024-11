Tragedia di Ercolano: identificato il proprietario dell’immobile

L’esplosione che ha sconvolto Ercolano nella giornata di ieri, mietendo tre giovani vite, continua a far discutere. Mentre la comunità locale è ancora sotto shock per la perdita di Samuel Tafciu, 18enne, e delle gemelle Sara e Aurora Esposito, entrambe di 26 anni, le indagini si concentrano sulle cause dell’esplosione.

Un lavoro nero che si è trasformato in tragedia

Le tre vittime, tutte al loro primo giorno di lavoro, erano state attirate da un annuncio e avevano accettato di confezionare botti per le prossime festività. Un lavoro nero che si è rivelato fatale. Le indagini preliminari hanno confermato che all’interno dell’appartamento di via Patacca, al confine tra Ercolano e San Giorgio a Cremano, era in corso la lavorazione di materiale altamente infiammabile, in condizioni di totale illegalità.

Come riportato da Ansa oggi dovrebbero essere recuperate le salme delle altre due vittime: ieri, infatti, si è resa necessaria la sospensione dei lavori per il timore di altri scoppi visto che l’area era disseminata di polvere pirica e botti inesplosi.

Identificato, nel frattempo, dai carabinieri il proprietario dell’immobile che era stato adibito abusivamente alla produzione e al confezionamento dei fuochi d’artificio: si tratta di un 38enne che, accompagnato dal suo avvocato non ha voluto rilasciare dichiarazioni agli inquirenti.