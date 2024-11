Approvato il nuovo Codice della Strada: tutte le novità

Il nuovo Codice della Strada, approvato il 20 novembre 2024, introduce importanti aggiornamenti per garantire maggiore sicurezza sulle strade italiane. Le nuove norme riguardano principalmente il comportamento al volante, l’utilizzo dei monopattini, e altre questioni legate alla viabilità.

Ecco le novità:

Uso del telefono alla guida

Il provvedimento prevede la sospensione immediata della patente per una settimana per chi viene sorpreso ad usare il cellulare alla guida. La multa può variare tra 250 e 1.000 euro, con una decurtazione fino a 10 punti dalla patente. In caso di recidiva, le sanzioni aumentano, con multe fino a 1.400 euro e sospensione della patente per tre mesi. Se l’uso dello smartphone causa un incidente, le pene diventano ancora più severe

Guida in stato di ebbrezza e Alcolock

Chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l rischia multe fino a 2.170 euro e la sospensione della patente per sei mesi. Valori superiori a 0,8 g/l portano all’arresto, con pene che possono arrivare fino a un anno di detenzione. Per i recidivi è obbligatoria l’installazione del dispositivo Alcolock, che impedisce l’avvio del veicolo in presenza di alcol nel respiro del conducente monopattini e biciclette. I monopattini devono ora essere dotati di targa, assicurazione e casco obbligatorio. Gli utenti sono obbligati a installare indicatori luminosi di svolta e freni su entrambe le ruote. Le multe per chi non rispetta queste regole variano tra 200 e 800 euro. Inoltre, i monopattini non possono circolare al di fuori dei centri urbani.

Parcheggi irregolari

Chi parcheggia nei posti riservati ai disabili rischia multe tra 330 e 990 euro. Stessa stretta è applicata per chi occupa corsie o fermate degli autobus, con sanzioni che vanno da 165 a 660 euro.

Autovelox

Le regole per l’installazione degli autovelox diventano più rigide. I dispositivi devono essere posizionati in aree specifiche e preceduti da segnaletica visibile. Inoltre, le multe per infrazioni multiple in uno stesso tratto stradale, commesse in un’ora, non si cumulano: si paga solo la più grave aumentata di un terzo.

Limitazioni

I neopatentati non potranno guidare veicoli con una potenza superiore a 75 kW/t o autovetture con più di 105 kW complessivi. Questa norma mira a ridurre gli incidenti tra giovani conducenti.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale, ridurre gli incidenti e promuovere una maggiore responsabilità tra gli utenti della strada.

La legge dovrebbe essere pienamente operativa entro la fine del 2024.