Gaetano Manfredi nuovo presidente dell’ANCI: sostegno unanime e auguri dalle istituzioni

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è stato eletto nuovo presidente nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) durante la XX assemblea congressuale, che si è tenuta oggi a Torino in apertura della 41ª assemblea annuale presso Lingotto Fiere.

L’elezione, avvenuta all’unanimità, ha raccolto ampi consensi e auguri da parte delle istituzioni.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Governo e Comuni, definendoli “la prima fila dell’impegno politico”. Ha aggiunto: “Continueremo a lavorare insieme per dare risposte concrete ai cittadini e costruire una nazione più forte e coesa”.

Anche il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha elogiato il ruolo centrale dei Comuni come primo contatto con i cittadini e ha ribadito il massimo impegno per supportarli: “Lavorando insieme, faremo delle nostre città gli snodi per affrontare le sfide future”.

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ha salutato l’elezione come “una buona notizia”, ribadendo l’urgenza di combattere la legge campana sull’incandidabilità dei sindaci. Per la senatrice Valeria Valente (PD), Manfredi rappresenta “una figura competente e rigorosa” capace di rafforzare le istituzioni locali.

Nel pomeriggio, l’assemblea ANCI proseguirà con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente per il nono anno consecutivo. I lavori inizieranno con i saluti istituzionali del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, del presidente di ANCI Piemonte Davide Gilardino e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, seguiti dalla relazione inaugurale del nuovo presidente Manfredi.