Ryanair: via ai rimborsi per i costi aggiuntivi del Check-in in Aeroporto tra il 2021 e il 2023

Ryanair è stata costretta a rimborsare i consumatori per i costi aggiuntivi sostenuti in caso di mancato check-in online, in seguito alla decisione dell’Antitrust. “Una vittoria per i consumatori, anche se avremmo preferito una sanzione per prevenire futuri illeciti,” ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

La vicenda e le criticità

L’indagine è stata avviata a causa di indicazioni ingannevoli fornite dalla compagnia sul servizio di check-in online, che non informavano adeguatamente sul periodo di validità e sui costi aggiuntivi. Inoltre, l’opzione “priorità e bagaglio a mano” veniva automaticamente estesa sia all’andata che al ritorno, senza consentire una scelta separata per ogni tratta.

Cosa prevede il rimborso?

Ryanair si è impegnata a:

Rimborsare 55 euro ai passeggeri che tra il 2021 e il 2023 hanno presentato reclami per i costi del check-in in aeroporto.

ai passeggeri che tra il 2021 e il 2023 hanno presentato reclami per i costi del check-in in aeroporto. Riconoscere 15 euro (o un voucher di 20 euro) ai passeggeri che, nello stesso periodo, hanno pagato il check-in in aeroporto senza aver presentato reclamo.

(o un voucher di 20 euro) ai passeggeri che, nello stesso periodo, hanno pagato il check-in in aeroporto senza aver presentato reclamo. Restituire la differenza di prezzo ai consumatori che hanno segnalato spese non giustificate per il servizio di priorità e bagaglio a mano su tratte andata e ritorno.

Nuove misure e impegni futuri

Ryanair aggiornerà il sito, l’app e le comunicazioni per chiarire le condizioni del check-in online gratuito e il costo del servizio in aeroporto. Inoltre, consentirà una selezione separata per i servizi di priorità e bagaglio a mano per i voli di andata e ritorno.

A chi spetta il rimborso?

Rimborso integrale (55 euro): per chi ha presentato reclamo tra il 2021 e il 2023.

per chi ha presentato reclamo tra il 2021 e il 2023. Ristoro parziale (15 euro o voucher di 20 euro): per chi ha subito costi aggiuntivi senza inviare reclami.

per chi ha subito costi aggiuntivi senza inviare reclami. Rimborso della differenza: per chi ha segnalato anomalie sul servizio di priorità e bagaglio a mano.

I consumatori possono segnalare eventuali inadempienze agli sportelli dedicati direttamente qui https://www.consumatori.it/reclami/turismo/

Il rimborso sarà effettuato entro 10-12 settimane dalla notifica.