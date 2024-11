Dati Istat: migliora la sicurezza in Italia, ma la Campania resta indietro

L’ultima indagine ISTAT dell’anno 2022/2023 e pubblicata ieri, rivela un aumento della percezione di sicurezza tra gli italiani, soprattutto quando si tratta di uscire di sera. Tuttavia, persistono differenze significative tra le regioni, con la Campania che presenta ancora alcune criticità. Nonostante un miglioramento generale, la percezione di insicurezza e il timore di subire reati rimangono più elevati rispetto alla media nazionale, soprattutto nelle aree metropolitane.

Come riportato dal comunicato Istat, nel 2022-2023 aumenta la quota di cittadini molto o abbastanza sicuri quando escono a piedi nella propria zona ed è buio (dal 60,6% nel 2015-2016 arriva al 76% della popolazione). I più insicuri sono donne, anziani e abitanti delle aree metropolitane.

Il 19,8% delle persone, di sera, cerca di evitare situazioni o luoghi che ritiene a rischio e il 12,6% preferisce non uscire per paura (rispettivamente 28% e 23% nel 2015-2016).

In riferimento alla propria zona migliora la percezione del rischio di criminalità (20,3%) e diminuiscono le persone che vedono situazioni di degrado sociale e ambientale. Resta stabile la preoccupazione di subire reati tranne che per il furto in abitazione (in diminuzione di circa 16 punti percentuali).

Gli abitanti del Sud e delle Isole sono meno preoccupati di subire reati, mentre, tra le regioni la percezione di insicurezza è più elevata in Campania, in Puglia e in Lombardia. Valle d‘Aosta/Vallée d’Aoste, Molise, Basilicata e le province di Bolzano/Bozen e Trento hanno i rating migliori rispetto a sicurezza, rischio di criminalità percepito e degrado.