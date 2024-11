Maltempo in Campania: venti forti e alberi sradicati. La situazione

Notte e risveglio turbolento in Campania, investita da una forte perturbazione, con raffiche di vento che in alcune zone hanno superato i 100 km/h, causando danni e disagi in diverse province. Nell’Avellinese, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in decine di interventi per rimuovere alberi caduti e mettere in sicurezza edifici e infrastrutture. Come riporta l’agenzia ANSA, ad Avellino città, in via Morelli e Silvati, due alberi di grandi dimensioni sono stati sradicati. Uno di essi è crollato sull’ingresso dell’istituto superiore “Guido Dorso”, fortunatamente senza causare feriti.

Salerno e Caserta tra le province più colpite

Situazioni simili si sono registrate in altre aree della regione. Nel Salernitano, il vento ha danneggiato coperture di edifici e segnaletica stradale, mentre a Napoli e provincia sono stati segnalati rami spezzati e crolli di cornicioni. Le isole del Golfo hanno subito difficoltà nei collegamenti marittimi, con traghetti e aliscafi costretti a sospendere le corse a causa del mare agitato.

Anche in provincia di Caserta e Benevento, il vento ha provocato danni a infrastrutture agricole, con serre scoperchiate e coltivazioni compromesse. La Protezione Civile continua a monitorare la situazione, invitando i cittadini a prestare massima attenzione e a limitare gli spostamenti, soprattutto nelle aree colpite.

Interventi della protezione civile

Le condizioni meteorologiche avverse dovrebbero migliorare nelle prossime ore, ma le autorità locali mantengono lo stato di allerta per eventuali criticità residue.

Foto ANSA