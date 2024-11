Sequestrate 15 tonnellate di carne in un salumificio del Baianese, si indaga

Il titolare del salumificio è stato denunciato per favoreggiamento e utilizzo di manodopera clandestina

Un salumificio nel Baianese, in provincia di Avellino, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri del Nas, che hanno scoperto gravi irregolarità igienico-sanitarie e lavorative. Durante l’operazione, sono state sequestrate 15 tonnellate di carne suina e altri prodotti derivati, tra cui 84 chili di ciccioli falsamente etichettati come “produzione propria” ma in realtà provenienti da una ditta napoletana.

Le indagini

I prodotti, stoccati in condizioni di promiscuità che rappresentavano un pericolo per la salute pubblica, sono stati valutati per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro.

Le indagini hanno portato all’identificazione di otto operai, tutti pagati in nero, cinque dei quali stranieri irregolari sul territorio italiano. Questi ultimi sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale.

Il titolare del salumificio è stato denunciato per favoreggiamento e utilizzo di manodopera clandestina, oltre che per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro. Sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per un totale di 200.000 euro e disposta la chiusura immediata dell’attività.

Fonte ANSA