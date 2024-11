Che cos’è la libertà? Un confronto tra fede e social network all’Università di Salerno

Che cos’è la libertà? Un interrogativo esistenziale diventa il titolo dell’incontro che, martedì 19 novembre, si è tenuto presso l’Università degli Studi di Salerno. L’iniziativa organizzata da Azione Universitaria ha visto confrontarsi pubblicamente il sacerdote Don Roberto Faccenda e l’influencer Dalila Stabile.

Entrambi gli ospiti godono di una certa visibilità in rete, ma con una sottile differenza. Da una parte, la giovane creator ha costruito il proprio consenso attraverso i social che, di conseguenza, sono diventati indispensabili in termini lavorativi. Dall’altra, il religioso non possiede nessun account e i filmati che lo hanno reso popolare sono stati caricati da altri utenti. Andiamo ad effettuare una breve panoramica dei personaggi.

Don Roberto, classe 1984, viene da Eboli ed è il Responsabile della Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno. Grande tifoso della Salernitana, la sua passione per i granata è stata premiata con l’investitura a cappellano della squadra. Battuta pronta, occhiali da sole, orecchino ed acconciatura giovanile sono solo alcuni degli elementi che fanno di Faccenda un prete che sa comunicare con le nuove generazioni. Aspetti che facilitano il dialogo fino ad un certo punto – chiosa Don Roberto – se non vengono abbinati alla credibilità.

Dalila Stabile, classe 2002, originaria di Battipaglia, su internet è conosciuta soprattutto col nickname vodkaehaz. Oggi vive a Milano, quartier generale della sua attività di influencer. Sempre in giro per gli stadi d’Italia, realizza contenuti da bordocampo, commenti post partita ed interviste a vecchie e nuove glorie del calcio. La carinissima content creator, ormai, sembra proiettata a tutti gli effetti in un futuro da giornalista sportiva.

Un dibattito tra due visioni potenzialmente opposte della libertà potrebbe far presagire uno scambio di opinioni piuttosto acceso. Il confronto, tuttavia, si è dimostrato molto equilibrato e la discussione ha suscitato l’interesse degli studenti presenti. L’incontro, tenutosi nell’ambito di una lezione di Filosofia del Diritto, ha fatto emergere diverse sfumature del carattere e del pensiero degli invitati.

<< Siamo estremamente soddisfatti per il successo dell’incontro dello scorso martedì, con il quale abbiamo voluto lanciare una sfida importante: dimostrare che il miglior modo per provare a comprendere temi attuali ed importanti è il confronto fra chi la pensa diversamente. Per noi l’università non è un esamificio, ma una Comunità pensante che, prima di formare professionisti, forma uomini e donne: questa è la nostra idea di Università che continueremo a sottoporre alla Comunità studentesca nell’Anno accademico appena iniziato >>. Lo dichiara ad Agro24 Romano Carabotta, responsabile di Azione Universitaria UNISA.