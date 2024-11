Aliberti: “Valuto dimissioni, manca la maggioranza per governare Scafati”

Il sindaco di Scafati si dichiara pronto a un passo indietro. Con un messaggio rivolto ai cittadini, il primo cittadino ha annunciato di non sentirsi più in grado di amministrare la città a causa della mancanza di una maggioranza coesa e della serenità necessaria per portare avanti un mandato così complesso. Al centro della crisi politica, il comportamento ambiguo di cinque consiglieri della sua stessa maggioranza.

La denuncia di Aliberti

Il sindaco, nelle sue dichiarazioni, non ha risparmiato accuse ai consiglieri che, secondo lui, avrebbero trascorso il mandato a destabilizzare il Consiglio con assenze strategiche e atteggiamenti contrari al confronto costruttivo. Durante una conferenza stampa tenutasi in mattinata, i consiglieri in questione avrebbero attaccato il sindaco anche sul piano personale, salvo poi dichiarare di voler rimanere in maggioranza.

“Sono gli stessi che, invece di lavorare per il bene della città, si sono dedicati a ragionamenti lontani dalla politica vera, quella con la ‘P’ maiuscola,” ha dichiarato il sindaco. “Alcuni di loro hanno addirittura tramato durante la mia vicenda processuale, alimentando sospetti e sperando in una mia morte politica.”

Un clima insostenibile

Il sindaco ha sottolineato l’impossibilità di tollerare ulteriormente il clima di violenza verbale e le continue richieste inappropriate che ostacolano un’amministrazione serena e produttiva. Ha parlato di un disagio umano e politico che rende difficile affrontare le sfide di una città complessa come Scafati.

“Le motivazioni strumentali emerse durante la conferenza di questa mattina rendono ancora più acuto questo disagio,” ha aggiunto. “Io ho sempre vissuto la politica con senso di responsabilità, rispetto delle istituzioni e amore per la città”.

Un appello al Consiglio

Nonostante il quadro critico, il sindaco ha rivolto un appello alle forze civiche del Consiglio comunale, chiedendo un contributo serio e responsabile per il bene di Scafati. Ha chiarito che la proposta non mira a spartizioni di potere, ma a un dialogo trasparente e costruttivo.

“L’affetto e il consenso ricevuti alle ultime amministrative mi impongono di fare questo appello. Se ci saranno i presupposti per un’intesa chiara e condivisa, andremo avanti con i grandi temi già avviati. Diversamente, la prossima settimana sarà decisiva per valutare se rassegnare le dimissioni da sindaco.”

Ringraziamenti ai fedeli sostenitori

Nel suo messaggio affidato ai Social, il sindaco ha espresso gratitudine ai dieci consiglieri che hanno continuato a sostenerlo con lealtà e rispetto del programma elettorale, lavorando in silenzio per il bene della città.

Il futuro di Scafati in bilico

Le prossime settimane saranno cruciali per il destino politico di Scafati. Il sindaco e i consiglieri rimasti al suo fianco decideranno se esistano le condizioni per proseguire il mandato o se sia arrivato il momento di chiudere questa esperienza amministrativa.

“La città merita una guida serena e determinata, ma servono unità e responsabilità,” ha concluso il sindaco.