“Fate presto”, il sisma dell’Irpinia nei racconti di uomini e donne nati nel 1980

Il 23 novembre 1980, un boato squarciò il silenzio della domenica sera, lasciando un segno indelebile nelle terre dell’Irpinia e della Basilicata.

Quella sera, alle 19:34, la terra tremò con una forza di magnitudo 6.9, portando distruzione e dolore in centinaia di paesi. Alcuni testimoni, nati proprio in quell’anno o poco dopo, sebbene troppo piccoli per ricordare direttamente quei momenti, hanno vissuto tutta la vita con il racconto di quel sisma impresso nella memoria collettiva dell’intera comunità.

Cresciuta tra le macerie ancora visibili e i racconti dei sopravvissuti, questa ragazza ha imparato il significato della resilienza attraverso le parole dei genitori e dei vicini. “Quella notte,” le raccontava sua madre, “il cielo sembrava crollare sulla terra. Tutto si muoveva: la casa, i mobili, i cuori. Era come se il mondo intero fosse impazzito”.

Il bilancio fu drammatico: quasi 3.000 morti, decine di migliaia di feriti, interi paesi rasi al suolo. Il sisma non risparmiò nulla, nemmeno a centinaia di Km di distanza. Nel cuore dell’Agro Nocerino, ad esempio, molti edifici furono distrutti e rimasero inagibili per anni.

Ma fu anche il punto di partenza di una ricostruzione fisica e spirituale che segnò intere generazioni.

I ragazzi, uomini e donne nati nel 1980, oggi hanno 44 anni e parlano con orgoglio della forza della propria gente: “L’Irpinia è rinata dalle sue ceneri. Non è stato facile. Ci sono voluti anni, e molti feriti non si sono mai rimarginati del tutto. Ma siamo qui, più forti, più consapevoli”, ci raccontano.

Dalla tragedia alla rinascita, storie di resilienza

Quelli invece nati negli anni ’70, il sisma lo ricordano bene. Ora cinquantenni, quegli uomini e quelle donne vivono nella paura anche solo per un minimo movimento del suolo e sono terrorizzati all’idea di poter rivivere, anche solo in parte, quelle terribili notti trascorse in macchina o nelle scuole adibite a rifugio. Ma ricordano bene anche la gara di solidarietà che interessò la Campania intera, per gli aiuti non solo economici che giungevano da qualsiasi parte d’Italia.

Il sisma è diventato per loro non solo una testimonianza di dolore, ma anche un insegnamento: la capacità di resistere, di unirsi come comunità, di guardare avanti. “Ogni 23 novembre,” continuano, “non pensiamo solo a ciò che abbiamo perso, ma anche a ciò che abbiamo trovato: un senso di solidarietà, la forza di non arrenderci mai”.

Oggi, nel 44° anniversario di quel tragico evento, l’Irpinia, la Campania e l’Italia stessa si fermano per commemorare le vittime, ma anche per celebrare la forza di chi è rimasto. Con preghiere e momenti di riflessione, il ricordo del sisma non smette mai di insegnare il valore della vita e della comunità.