Angri-Virtus Francavilla 0-2: pugliesi corsari al Novi

Allo stadio “Pasquale Novi” di Angri la partita si sblocca dopo pochi minuti, con il vantaggio del Francavilla, siglato dal suo capitano Lanzolla che si fa trovare al posto giusto su calcio piazzato e deposita la palla in rete.

Reazione dei grigiorossi, sugli sviluppi di un corner è Rondinella a provarci dal limite dell’area, palla che viene però deviata nuovamente in calcio d’angolo.

Padroni di casa che continuano a muovere bene la palla, e al 40º si rendono pericolosi sull’out di destra con Rondinella che lascia partire un ottimo cross al centro dell’area di rigore, non ci arriva per poco Petricciuolo, con la palla che termina in rimessa laterale.

Poco prima della fine del primo tempo si rende pericoloso il Francavilla sull’out di sinistra, palla che arriva al centro per Sosa che non riesce a girarsi, grazie ad un’ottima chiusura della retroguardia grigiorossa.

Prima frazione di gioco che termina dopo 2 minuti di recupero.

Comincia il secondo tempo e la prima occasione è degli ospiti con Latagliata che ci prova a volo, palla che termina alta sopra la traversa.

Timida reazione dell’Angri con Emmanouil che da 30 metri lascia partire un sinistro, che esce però a lato.

Al minuto 55 il Francavilla raddoppia, nuovamente su calcio piazzato, grazie alla rete di Cipolletta.

L’Angri prova a rientrare in partita, e ci prova con Rondinella che tira un siluro verso lo specchio della porta, ma Bertini si fa trovare pronto e sventa la minaccia.

I grigiorossi nel giro di 30 secondi, sfiorano il goal due volte; prima con Messina che a tu per tu con Bertini si lascia ipnotizzare il tap-in con la palla che termina in corner, e sugli sviluppi del corner stesso Vogiatzis colpisce la traversa con un tiro da fuori.

La partita termina dopo 6 minuti di recupero con il risultato finale di 0-2.

ANGRI : Viscovo, De Caro, Tandara (53′ Messina), Gaeta, Severino, Lombardo (53′ Rosolino), Vogiatzis, Emmanouil (95′ Selvaggio), Kljajic, Rondinella, Petricciuolo (86′ Feito). A disposizione: Borrelli, Sepe, Spunticcia, Minopoli, Marasco. ALL: Marco Scorsini

FRANCAVILLA: Bertini, Lanzolla, Gjonaj (78′ Arrighini), Sirri (70′ Allegrini), Spavone (70′ De Luca), Costantino, Pinto (4′ Latagliata), Bolognese, Marconato (91′ Ceesay), Cipolletta, Sosa. A disposizione: Cevers, Piccolo, Mbaye, Diop. ALL: Ciro Ginestra

MARCATORI : Lanzolla (F), Cipolletta (F)

RECUPERO : 2′ PT, 6′ ST

ANGOLI : 6-3

AMMONITI : De Caro (A), Severino (A), Marconato (F)