Napoli. Minorenni (14 e 17 anni,) con coltelli a scatto nelle tasche: controlli del sabato sera nella Movida cittadina

I controlli serrati dei Carabinieri dimostrano la necessità di un presidio costante per garantire sicurezza e legalità in una città dalle mille sfumature.

Un sabato sera all’insegna della sicurezza per i Carabinieri di Napoli, che hanno intensificato i controlli nei quartieri più vivaci della città, come Chiaia, San Carlo Arena, Sanità e Stella. La serata ha restituito un’immagine in chiaroscuro della movida napoletana, dove tra luci e ombre emergono situazioni di illegalità e pericolo.

Due coltelli a scatto sono stati trovati nelle tasche di due minorenni, rispettivamente di 14 e 17 anni, fermati dopo un inseguimento nel rione Sanità. I giovani, in fuga a bordo di due scooter, sono stati bloccati e perquisiti.

Le operazioni di controllo, estese nel triangolo tra via Foria, Corso Amedeo di Savoia e una porzione della tangenziale, hanno portato ad altri risultati significativi: un uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso di grimaldelli dopo essere stato sorpreso con pezzi di ricambio rubati. Un detenuto agli arresti domiciliari è stato invece sorpreso in strada e denunciato per evasione.

A Chiaia, i controlli si sono concentrati sui locali e sul rispetto del codice della strada. Quattro imprenditori sono stati sanzionati per violazioni sanitarie, mentre cinque parcheggiatori abusivi sono stati denunciati. È scattata anche una denuncia per un giovane alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti.

Il bilancio complessivo parla chiaro: 57 contravvenzioni al codice della strada, molte delle quali per guida senza casco, otto veicoli sequestrati e due denunce per guida senza patente. La presenza di droga non è mancata: 13 persone sono state trovate con stupefacenti destinati all’uso personale.

I controlli serrati dei Carabinieri dimostrano la necessità di un presidio costante per garantire sicurezza e legalità in una città dalle mille sfumature.