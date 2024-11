Pino Daniele, “Again”, per sempre. L’evento esclusivo nello Stadio Maradona

“MI SCOPPIA IL CUORE”. Così Sara Daniele, una delle figlie del grande e indimenticabile Pino Daniele, annuncia sui suoi canali social l’evento esclusivo che si terrà questo pomeriggio, domenica 24 dicembre a partire dalle ore 17.50, all’interno dello Stadio Maradona di Napoli.

Pino Daniele torna a far vibrare le corde dell’anima dei suoi fan con Again, un inedito emozionante datato 2009, che oggi risuonerà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli prima del match Napoli-Roma. Questo brano apre ufficialmente le celebrazioni per il decimo anniversario della scomparsa e il settantesimo della nascita del cantautore partenopeo.

Il progetto

Registrato originariamente come progetto acustico, Again riflette la dimensione intima e autentica tanto amata da Pino. Fuori il 29 novembre, il singolo è accompagnato da un videoclip che mostra l’artista al lavoro nel suo studio, trasmettendo l’intensità e la passione che hanno contraddistinto la sua musica.

Un’eredità viva e prolifica

Durante la conferenza stampa, i figli Sara e Alessandro, attivamente coinvolti nella gestione del patrimonio artistico del padre, hanno raccontato il legame speciale che li unisce al suo lavoro. “Quando abbiamo dovuto scegliere un inedito per aprire le celebrazioni, Again era la scelta naturale. Era già pronta così; abbiamo solo apportato una leggera rimasterizzazione,” spiega Sara, responsabile della promozione con Warner Music.

L’archivio musicale di Pino Daniele è ricco di materiale inedito, tra cui demo e brani mai pubblicati, che verranno valorizzati nel rispetto della visione artistica del cantautore. I fratelli Daniele non escludono in futuro la possibilità di collaborazioni postume, con duetti virtuali che potrebbero coinvolgere amici storici dell’artista.

Progetti futuri: docufilm e omaggi

Le celebrazioni proseguiranno nel 2025 con una serie di eventi. Il 19 marzo, giorno in cui Pino avrebbe compiuto 70 anni, uscirà un docufilm diretto da Francesco Lettieri, che racconterà la sua carriera attraverso immagini e testimonianze. Inoltre, i fan possono aspettarsi sorprese musicali, premi speciali come il Musicante Award, e forse anche un omaggio durante il Festival di Sanremo.

Un legame eterno con Napoli

Lo stadio Maradona, che ospiterà il debutto di “Again”, è un luogo iconico per Pino Daniele, grande tifoso del Napoli. Alessandro ricorda con affetto le visite a casa di calciatori come Ciro Ferrara e Fernando De Napoli, testimoniando un legame profondo tra musica, calcio e la città.

Con questo primo appuntamento, Napoli si prepara a celebrare un artista unico, capace di trasformare le sue radici partenopee in un linguaggio musicale universale. Again non è solo una canzone, ma un invito a rinnovare il dialogo con l’eredità culturale e musicale di un uomo che, per Napoli e per il mondo, sarà “on the road again” per sempre.

Fonti: Il Mattino, ANSA