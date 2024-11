Salerno: Manifestazione per Blanco, il cane ustionato con olio bollente

Animalisti in piazza chiedono giustizia contro la violenza sugli animali“Giustizia per Blanco”, “Ti amiamo Blanco”, “Scusa Blanco”: queste le frasi che hanno riempito piazza Umberto I a Sala Consilina, nel Salernitano, durante una manifestazione organizzata in segno di protesta contro la brutalità subita da un cane randagio di nome Blanco.

Circa dieci giorni fa, qualcuno ha versato dell’olio bollente sul povero animale, lasciandolo con gravi ustioni su quasi tutto il corpo.

Blanco, che da tempo era diventato una presenza amata dai viaggiatori presso il Terminal Bus della città, era scomparso per alcuni giorni. Al suo ritorno, in condizioni disperate, è stato subito soccorso dai volontari della locale sezione OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) e ricoverato in una clinica veterinaria.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e animalisti, tra cui Enrico Rizzi, noto per il suo impegno nella lotta contro i maltrattamenti sugli animali. “Sono qui per condannare questo gesto atroce — ha dichiarato Rizzi —. Non possiamo restare in silenzio: dobbiamo chiedere giustizia e spingere affinché vengano introdotte leggi più severe contro chi maltratta gli animali.”

Le indagini dei carabinieri della locale compagnia sono in corso, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili dalle telecamere di sorveglianza presenti al Terminal Bus.

Nel frattempo, l’OIPA continua a ricevere messaggi di solidarietà da tutta Italia. “Blanco è ancora molto provato, sia fisicamente che psicologicamente — ha dichiarato Enrica Ferricelli dell’OIPA —. I suoi occhi sembrano spenti, ma noi faremo di tutto per ridargli luce e speranza.”