25 novembre: intervista alla dottoressa Valeria Tevere

Di origine paganese, l’avvocatessa Valeria Tevere, laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche e svolto l’attività di docenza, mostrando di avere ampia conoscenza sulla tematica di genere. Tra le varie esperienze vissute in questo settore, rientra quella di consulente legale in un centro antiviolenza territoriale della provincia di Salerno, inoltre ha partecipato e partecipa ai convegni scientifici, in diversi luoghi d’Italia, per sensibilizzare la comunità sulle ultime normative recenti che combattono la violenza di genere. Attualmente lavora come funzionario pubblico, proprio nel settore pubblico, ha aperto una finestra sulla violenza di genere. Ha realizzato con Anna Iermano, ricercatrice senior di Diritto Internazionale, un blog dal titolo «Storie di donne: consapevolezza, diritti, empowerment e rinascite», che intende promuovere l’empowerment femminile, attraverso le storie di donne che «ce l’hanno fatta». La dottoressa Tevere racconta cosa è stato fatto finora nell’ambito giurisprudenziale per tutelare il genere femminile.

Quali sono gli ultimi aggiornamenti normativi in Italia volti a difendere le donne vittime di violenza?

«Il legislatore italiano da tempo ha previsto delle misure contro la violenza di genere, senza dubbio abbiamo il decreto sul femminicidio 93 del 2013 e la normativa sugli atti persecutori. Sicuramente, l’intervento più incisivo è stato il Codice Rosso e la legge 69 del 2019 che ha introdotto 4 nuove fattispecie di reato, in particolare l’articolo 612 Ter, noto come Revenge Porn: la diffusione illecita di immagini e video senza il consenso della persona, poi c’è l’introduzione del reato 558 bis costrizione e induzione al matrimonio e 387 bis violazione dei provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. Sotto al profilo processuale, sono state introdotte norme procedurali sulla trattazioni prioritaria delle indagini per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza in famiglia. La normativa più incisiva è il Codice Rosso. Questa normativa è stata una risposta del legislatore di adeguamento degli obblighi internazionali della Convenzione di Istanbul firmata nel 2011».

Oggi non si parla solo di molestie fisiche, ma anche molestie in digitale, è molto diffuso il Revenge Porn in Italia?

«Occorre considerare che sono in aumento, anche per il diffuso utilizzo degli strumenti, delle tecnologie digitali, quindi la molestia si sta diffondendo anche online. La recente direttiva dell’Unione Europea 13/85 del 14 maggio del 2024 dà una definizione precisa a livello legislativo sulla molestia online, prima, invece, avevamo una definizione ampia che non riportava una definizione specifica dei comportamenti riconducibili alla molestia digitale. Ora si sta discutendo sulla possibilità che ci possa essere una molestia nel metaverso. C’è stato un caso nel 2021 di una ragazza palpeggiata che ha subito una molestia tramite un gioco virtuale. Anche questo aspetto è molto interessante, nel capire se è configurabile una fattispecie di molestia».

Ha avuto modo di dialogare con donne vittime di violenza, qual è stato l’aspetto che l’ha colpita di più?

«Per quanto riguarda la mia esperienza come consulente al centro antiviolenza, ciò che mi ha colpito, rapportandomi con queste donne vittime di violenza, prevalentemente riguardano casi di violenza domestica, è il riconoscimento della violenza subita, soprattutto. Su questo primo step, prima devono fare un lavoro su loro stesse, quindi interveniva la psicologa, dopo interveniva l’avvocato per seguire il percorso giuridico, nella tutela dei loro diritti».

Perché ha creato un blog con la dottoressa Iermano per promuovere l’empowerment femminile?

«Il blog nasce da un rapporto di amicizia con la professoressa Iermano, abbiamo affrontato insieme, tra i temi di ricerca, la tutela dei diritti delle donne durante aderito il programma “L’eredità delle donne”, trattasi di un’iniziativa che si tiene in occasione del 25 novembre a Firenze. L’obiettivo è di presentare, attraverso il blog, storie di donne che sono espressione dell’empowerment dei diritti, sono come modello positivo anche per altre donne, in particolare per le giovani donne che possono vedere in queste figure dei modelli positivi. La prima intervista l’abbiamo dedicata a Simona Lanzoni, una dei massimi esponenti per la promozione dei diritti umani delle donne».

A breve sarà pubblicato un suo libro sulla violenza di genere nei contesti lavorativi pubblici, perché ha scelto di approfondire questa tematica?

«È venuta fuori dalla volontà da continuare un mio percorso di studio, ricerca e coniugarlo, nel contempo, anche con la mia esperienza lavorativa nel pubblico impego. Questo argomento è poco noto nel pubblico impiego, non c’è consapevolezza del problema, occorre una maggiore diffusione di una cultura della prevenzione, non sono sempre costituiti organismi come i Comitati unici di garanzia che hanno un ruolo importante nella segnalazione di casi di molestie, di discriminazioni. Ho ritenuto opportuno e doveroso scrivere un testo che possa mettere in luce questi aspetti del lavoro pubblico. Questo, inoltre, è un tema che si correla strettamente anche alla scurezza negli ambienti di lavoro».