Nocera Inferiore, nuovo finanziamento per la rimozione dell’amianto: bonifica dell’ex lavanderia della Cittadella

Il Comune di Nocera Inferiore ha ottenuto un nuovo finanziamento dalla Regione Campania per l’eliminazione dell’amianto in città. Con il decreto dirigenziale n. 689 del 21 novembre 2024, la Regione ha approvato il contributo richiesto dall’Ente per un intervento di bonifica dell’immobile denominato “ex lavanderia”, situato all’interno della cittadella giudiziaria in via G. Falcone. L’importo complessivo del finanziamento è pari a 18.298,04 euro.

I dettagli dell’intervento

L’immobile in questione, monitorato dai tecnici comunali, è stato identificato come contenente elementi in amianto. La bonifica, inserita nel piano di interventi del Comune, rappresenta un passo fondamentale verso la riqualificazione dell’area giudiziaria.

Il sindaco Paolo De Maio ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, ringraziando la Regione Campania e sottolineando l’impegno degli uffici comunali che hanno lavorato alla proposta. «Ora attendiamo che si concretizzi l’impegno del governo, assunto dal ministro Nordio durante la visita alla cittadella giudiziaria, per la riqualificazione del fabbricato», ha dichiarato De Maio.

Un ulteriore passo verso la sicurezza ambientale

L’eliminazione dell’amianto dall’ex lavanderia rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela della salute pubblica e della sicurezza ambientale per la comunità di Nocera Inferiore. L’intervento si aggiunge a una serie di iniziative volte alla bonifica di strutture pubbliche e private che necessitano di interventi simili.

L’amministrazione comunale conferma così la sua attenzione verso le problematiche ambientali, sperando che questo intervento sia solo il primo passo per una più ampia riqualificazione dell’intera cittadella giudiziaria.