Poste Italiane: accordo con i sindacati, oltre 7.500 stabilizzazioni e assunzioni

Poste Italiane e i sindacati hanno raggiunto un primo accordo sulla trattativa in corso riguardante assunzioni, stabilizzazioni e politiche attive del lavoro, che porterà a oltre 7.500 interventi di stabilizzazione e nuove assunzioni per il periodo 2025-2026. L’intesa, siglata con Cisl Slp, Confsal Comunicazioni, Failp Cisal e Fnc Ugl, chiude una vertenza iniziata nei mesi scorsi e rappresenta un traguardo significativo per il futuro del personale di Poste.

Cosa prevede l’accordo

Il testo concordato stabilisce:

Stabilizzazioni : 5.447 interventi per il personale addetto al recapito e 500 nello smistamento, per un totale di 5.947 stabilizzazioni.

: 5.447 interventi per il personale addetto al recapito e 500 nello smistamento, per un totale di 5.947 stabilizzazioni. Assunzioni : 1.600 posizioni full time equivalent.

: 1.600 posizioni full time equivalent. Sportellizzazioni : 200 interventi.

: 200 interventi. Riorganizzazioni interne : 811 trasformazioni nell’attività di recapito e 360 nello smistamento, per un totale di 1.171 interventi.

: 811 trasformazioni nell’attività di recapito e 360 nello smistamento, per un totale di 1.171 interventi. Nel settore Mercato Privati (MP) sono previste 400 trasformazioni e 200 full time equivalent.

In totale, l’accordo include 9.318 interventi tra politiche attive e organizzazione del personale nei diversi settori dell’azienda, dalla logistica alle attività di sportello.

Un risultato storico

I sindacati, in un comunicato congiunto, hanno espresso soddisfazione per il risultato, definendolo «eclatante». Per la prima volta, infatti, Poste Italiane ha quantificato l’organico complessivo del settore Mercato Privati, suddiviso per filiali, come richiesto dalle sigle sindacali. Questo garantirà maggiore stabilità per il biennio 2025-2026 e impedirà una progressiva riduzione del personale, come temuto in precedenza.

Prossimi passi

Nonostante l’importante traguardo raggiunto, la trattativa rimane aperta su temi cruciali come smart working, organizzazione aziendale e indennità, che saranno definiti nei prossimi giorni.

L’accordo rappresenta una svolta per Poste Italiane e i suoi dipendenti, segnando un equilibrio tra le necessità aziendali e la tutela del lavoro, in un settore che negli ultimi anni ha visto una profonda trasformazione.