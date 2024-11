Scafati. I lievitati di Punto Freddo al Rich Club di Angelo e Fabio Ricciardi

Tutto ciò è da ricercarsi sicuramente nella straordinaria biodiversità del nostro territorio che ha “contaminato” la ricetta originale. Il panettone diventa, così, un vero e proprio scrigno sia di materia prima eccellente che di maestrìa ereditata dall’antica arte pasticciera dei nostri maestri. Territorio, tradizione e grande professionalità sono alla base della produzione dei grandi lievitati della gelateria Punto Freddo, della famiglia D’Apice a Scafati, presentati nella splendida cornice del Rich Club di Angelo e Fabio Ricciardi con un inusuale abbinamento, ovvero i cocktail pensati da Alfonso D’Ambrosa e Desiree Stigliani, barman e barlady del locale. La gelateria Punto Freddo, punto di riferimento per gli scafatesi ma non solo, da ben 29 anni, continua una tradizione tramandata dai propri genitori che gestivano lo storico Bar Odeon. La prima sede nasce nel 1995 sul Corso Nazionale a Scafati, proprio negli attuali locali del Rich Club, luogo della memoria di Pasquale D’Apice attuale titolare, a cui si è aggiunta un’altra sede a cui sono seguite le aperture di Pompei e Salerno. Nel 2016 la svolta: entra a far parte della squadra Luigi Fusco, pasticciere di lungo corso ed attualmente membro della prestigiosa Accademia Maestri del Lievito Madre.

Nasce così un nuovo progetto che va a completare l’offerta della granitica tradizione dell’arte del gelato di famiglia con l’alta pasticceria e i lievitati di prestigio come panettoni e colombe. Come nelle migliori storie d’impresa dove il nucleo è la famiglia, oggi Giuseppe, tecnologo alimentare figlio di Pasquale, ha portato una ventata di novità nell’attività con i suoi gelati che pur prendendo spunto dalla tradizione guardano con occhio contemporaneo la versatilità di ingredienti inusuali come il fiore d’ibisco, portato in degustazione insieme agli straordinari lievitati. Vi lasciamo alle suggestioni della serata di pairing panettone/cocktail: Panettone classico Arancia candita, uva passa siciliana, baccelli di vaniglia del Madagascar, miele millefiori del Cilento, glassa alle mandorle Panettone pellecchiella Albicocca Pellecchiella candita, pasta di mandorle, baccelli di vaniglia del Madagascar, miele millefiori del Cilento, glassa alle mandorle Alchimia Bourbon alle arachidi, sciroppo al rosmarino, gocce di limone Panettone limoncello Limoni di Sorrento IGP semi-canditi, baccelli di vaniglia del Madagascar, ganache al cioccolato bianco 35%, Limoncello con limoni di Sorrento IGP, miele millefiori del Cilento Verde Sorrento Soda al limone, Infuso di foglie di basilico, sciroppo al cetriolo Panettone fondente Cioccolato fondente 65%, massa di cacao monorigine Costa d’Avorio, miele millefiori del Cilento Panettone Jamaica Cioccolato fondente 65%, Cioccolato gianduia, ganache al cioccolato fondente 65%, rhum scuro jamaicano, miele millefiori del Cilento L’insolito caffè cold brew coffe, scotch whisky torbato. Oltre i 5 panettoni inseriti in degustazione, da Punto Freddo potrete trovare anche: Frutti di bosco Con frutti di bosco canditi farcito con ganache al cioccolato bianco e vaniglia, bagnato alla vaniglia Panettone gianduiello Impasto alla gianduia e cioccolato al latte farcito con una ganache alla gianduia, bagnato all’arancia e ricoperto da cioccolato a latte e nocciole campane tostate Malibu Impasto con cocco semi candito e cioccolato al caramello, ganache al cioccolato dulcey e cocco bagnato al malibù (liquore al cocco) Panettone al pistacchio Panettone con cremino al cioccolato al pistacchio farcito con ganache al pistacchio.