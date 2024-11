Cava de’ Tirreni. Piattaforma multimediale con QR Code per contrastare la violenza sulle donne

Questa piattaforma, offrirà risorse utili per rispondere in modo concreto e tempestivo alle problematiche legate a questo dramma sociale.

Si terrà martedì 10 dicembre 2024, alle ore 17:30, presso il Comune di Cava de’ Tirreni, un incontro pubblico per presentare una nuova piattaforma multimediale dedicata al contrasto alla violenza sulle donne. Questa innovativa piattaforma, accessibile tramite un QR Code, offrirà risorse utili per rispondere in modo concreto e tempestivo alle problematiche legate a questo dramma sociale. L’iniziativa è già stata adottata dalla Camera di Commercio e dalla Confesercenti, che hanno reso il QR Code disponibile ai propri iscritti per facilitare la diffusione di informazioni e strumenti di supporto.

Un Progetto Concreto e Collaborativo

All’incontro prenderanno parte i rappresentanti delle associazioni territoriali impegnate nel contrasto alla violenza di genere, oltre alle responsabili degli uffici legali che supportano le donne vittime di abusi. L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, dell’Assessore ai Servizi Sociali, Giovanni Del Vecchio, della Consigliera Comunale e Presidente della Commissione Pari Opportunità, Filomena Avagliano, e del Presidente del Rotary Club di Cava de’ Tirreni, Domenico Gorgoglione, promotore del progetto.

Le Finalità della Piattaforma

Come spiegato da Filomena Avagliano, l’idea nasce dalla necessità di offrire uno strumento semplice, discreto e accessibile per rispondere alle domande più frequenti legate alla violenza di genere.

“Anche se è un tema di cui si parla tanto, spesso mancano le risposte concrete. La piattaforma, che può essere ampliata, rappresenta un modo efficace per diffondere buone prassi e creare una rete tra associazioni, scuole e forze dell’ordine. Il QR Code è uno strumento immediato che consente a chiunque di accedere a informazioni utili e di trovare supporto in caso di necessità.”

La piattaforma non sarà solo un archivio statico, ma un sistema dinamico e in continua evoluzione, alimentato dai contributi delle associazioni e da report che suggeriranno nuovi contenuti e funzionalità.

Il Ruolo del Rotary Club

Il Presidente del Rotary Club, Domenico Gorgoglione, ha evidenziato l’importanza delle collaborazioni tra associazioni per affrontare tematiche così complesse:

“Il Rotary, fedele al principio del rinnovamento nella tradizione, ha deciso di sostenere questa iniziativa per creare un prodotto di formazione e informazione. Il QR Code personalizzabile rappresenta uno strumento immediato e facilmente fruibile, con il supporto di realtà come Confesercenti e Camera di Commercio che hanno già contribuito alla sua diffusione.”

L’Impegno dell’Amministrazione Comunale

L’Assessore Giovanni Del Vecchio ha ribadito la sensibilità dell’amministrazione comunale verso il tema:

“La violenza sulle donne è una piaga sociale che va combattuta con ogni mezzo disponibile. Questo progetto del QR Code, sviluppato insieme al Rotary Club, è uno strumento essenziale per dare risposte chiare e tempestive alle domande di chi vive situazioni difficili.”

Un Invito alla Partecipazione

L’incontro rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza e costruire una rete di supporto capillare. Tutti sono invitati a partecipare per contribuire alla diffusione di uno strumento che mira a combattere la violenza di genere e a fornire risposte concrete alle donne in difficoltà. Appuntamento il 10 dicembre alle ore 17:30 presso il Comune di Cava de’ Tirreni.