Giovane infermiera salva persona per strada colta da malore

Un gesto d’amore inatteso. Sabrina Pepe, infermiera napoletana, fuori servizio e in via Pignasecca, non ha esitato un attimo a prestare soccorso a un uomo che si era accasciato a terra. Con prontezza e professionalità, ha iniziato le manovre di rianimazione, dimostrando ancora una volta che l’istinto di aiutare il prossimo è più forte di ogni divisa. Grazie a lei, l’uomo è stato salvato.

Come riportato da Ansa Sabrina ha raccontato: “Credevo fosse inciampato ma poi mi sono girata e l’ho visto seduto sofferente sul gradino di un negozio, con il braccio sinistro stretto al petto. Intuisco subito cosa sta succedendo e torno indietro di corsa. Si avvicina un altro signore uscito dal negozio. Dopo pochi attimi il malcapitato perde conoscenza. Lo scuoto, ma l’assenza di respiro e il polso carotideo sono sintomi chiari”. Ha poi continuato: “Chiedo ad alta voce di chiamare i soccorsi intanto inizio il massaggio cardiaco. I soccorsi non arrivano, non so neanche se li hanno allertati. Il signore, nel frattempo, riprende ad avere dei piccoli movimenti spontanei e vista la vicinanza al nosocomio carichiamo l’uomo in un’auto fermata poco prima e ci rechiamo al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini. Resto fuori per un pò in attesa di notizie, ma mi dicono che è in codice rosso”.

Infine ha raccontato la parte finale: “Ho paura di ricevere una notizia infausta. E invece mi riferiscono che l’uomo ce l’ha fatta. E’ stabile. Il peggio è passato”.