Rogo B&B, ipotesi corto circuito. Chi era la giovane vittima

Chi era la giovane donna muore in un incendio in una casa vacanze

Si chiamava Emanuela Chirilli e aveva 29 anni la giovane turista che è morta in un incendio scoppiato in una casa vacanze a Napoli, nel quartiere Vomero.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito, probabilmente innescato da un malfunzionamento di una multipresa o del sistema elettrico della sauna presente nella stanza.

La vittima è stata trovata nel letto della camera, dove sembra non aver avuto il tempo di mettersi in salvo. Le cause della morte, secondo i primi accertamenti, sono riconducibili a un’asfissia da fumo.

Le indagini

Sul posto sono in corso le verifiche per accertare la regolarità amministrativa della struttura, anche se l’assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, ha assicurato che la casa vacanze risulta essere in regola.

Un ulteriore punto da chiarire riguarda le ragioni del viaggio della giovane: Emanuela non aveva informato i familiari della sua trasferta a Napoli. Gli investigatori stanno indagando per capire se avesse appuntamenti con qualcuno in città.

La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli impianti elettrici nelle strutture ricettive e sul rispetto delle norme per prevenire incidenti di questo tipo.

Fonte ANSA