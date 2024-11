Truffa a Castellammare di Stabia: si finge cieco per 20 anni e paga la casa con la pensione

L'indagato, in concorso con la moglie, ha truffato lo Stato per oltre 124mila euro, fingendo un'invalidità visiva che non possedeva.

Un uomo di Castellammare di Stabia è stato scoperto dalla Guardia di Finanza mentre percepiva indebitamente la pensione per ciechi da quasi vent’anni. L’indagato, in concorso con la moglie, ha truffato lo Stato per oltre 124mila euro, fingendo un’invalidità visiva che non possedeva.

Le indagini hanno dimostrato come l’uomo conducesse una vita normale, senza alcuna difficoltà visiva, come documentato da filmati. La Guardia di Finanza ha sequestrato i beni dell’indagato per recuperare l’importo indebitamente percepito.