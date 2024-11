Alessandro Coppola: la forza di trasformare le difficoltà in sogni realizzati

Alessandro Coppola, classe 2003, è uno studente di Scienze della Comunicazione di Fuorigrotta. Affetto da una sordità totale all’orecchio sinistro, al destro indossa una protesi da quando aveva quattro anni. Nel 2019 gli viene diagnosticata una malattia genetica rara che porta alla cecità. Questo evento sarà decisivo nella scelta di racchiudere la sua storia in un libro pubblicato da Graus Edizioni nel dicembre del 2023. Domenica 24 novembre, a Giffoni Valle Piana, nell’ambito del VII Meeting Nazionale Giovani organizzato da Moby Dick ETS, la testimonianza del ventunenne napoletano ha emozionato la platea di ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia. Coinvolti dal messaggio di speranza di Alessandro, abbiamo deciso di incontrarlo per farci raccontare qualcosa in più.

Quando nasce l’idea di scrivere “Le mie orecchie parlano”?

L’idea di scrivere il libro nasce nel 2020, un anno dopo aver ricevuto la diagnosi della sindrome di Usher di tipo 2. Avevo 17 anni e volevo trovare un modo per rivivere la mia vita fino a quel momento, focalizzandomi su come fossero cambiati i miei rapporti sociali dopo quella notizia. Questo viaggio mi è servito ad acquisire maggiore consapevolezza della malattia e a percorrere tutte le strade possibili ed immaginabili per affrontarla. Pensavo che, mettendo nero su bianco la mia esistenza, avrei potuto trasmettere la mia forza a tutti gli altri. Così ho trovato nella scrittura uno stimolo per vivere meglio, una passione che si è dimostrata terapeutica a tutti gli effetti.

Una gran bella passione quella per la scrittura. Ne hai altre?

Sicuramente quella per lo sport. La metto al primo posto. Ho praticato basket, atletica, pallavolo e danze caraibiche. Oggi vado in palestra per tenermi in forma. Non appena posso, però, mi concedo una bella partita a pallacanestro. L’ho praticata per otto anni ed è la mia disciplina preferita. Non posso non parlare del mio impegno nel mondo della moda. Ho preso parte a varie campagne pubblicitarie in cui mi batto per una moda inclusiva. Mi piace far passare il messaggio che diversità e bellezza non siano due concetti contrastanti. Una protesi ed un paio di occhiali non mi fanno sentire inferiore, ma diverso. Vi assicuro che non è la stessa cosa. Le mie sono delle peculiarità. Aggiungo che amo la musica e mi piace divertirmi in discoteca. Termino citando la mia passione per i viaggi. Sono convinto che confrontarsi con altre culture e mentalità sia un importante strumento di crescita non solo culturale, ma soprattutto personale e caratteriale.

A proposito di crescita personale, cosa ti senti di dire ad un giovane che sta attraversando un momento no nel suo percorso di vita?

Sono momenti in cui si ha la possibilità di fermarsi e di conoscersi a fondo. Mi è successo in seguito alla diagnosi. Mi sono fermato, ma oggi posso dire che mi conosco appieno. So realmente chi è Alessandro e quali sono i suoi punti deboli e quelli di forza. Queste situazioni ci fanno capire che anche le difficoltà della vita possono nascondere delle opportunità incredibili. Mai smettere di inseguire le nostre aspirazioni. Dopo la tempesta arriverà sempre il sereno. Quello che affronto ogni giorno è un esempio calzante: tanti temporali seguiti da belle occasioni ed incontri positivi. Ragazzi, non bisogna mai abbattersi. Dovremmo imparare a guardarci più intorno e a capire quanto siamo fortunati.

Una buona ragione per leggere il tuo libro?

Oggi siamo tutti abituati ed interessati alle stories. Mi riferisco a quei contenuti social che durano ventiquattro ore. Ci piacciono perché riguardano la vita degli altri. Io do l’opportunità a tutti di leggere una testimonianza di duecento pagine. Mentre una storia scompare, Le mie orecchie parlano si può sfogliare con tutta calma. Quella calma necessaria a soffermarsi, riflettere e conoscere una persona. Nel mio testo traspare la volontà di realizzare i sogni e di fare del bene. Ripeto, è un momento di riflessione adatto sia ai ragazzi che agli adulti. Il mio è un libro senza età, ricco di speranza e voglia di vivere.

Santa voglia di vivere canta De Gregori. Salutaci con un motto che utilizzi per motivarti e che possa ispirare i nostri e i tuoi lettori.

Non esistono limiti invalicabili, ma soltanto sogni da realizzare. Credo che questo racchiuda tutta la mia esistenza e il mio desiderio di voler fare comunicazione sana. Non esistono ostacoli che possano fermarci nel credere ai nostri sogni e a quello che siamo.