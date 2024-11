Busta paga di Dicembre 2024: aumenti, bonus e sorprese per i lavoratori!

Il mese di dicembre 2024 sarà particolarmente atteso dai lavoratori italiani, grazie a una serie di misure che arricchiranno la busta paga, tra tredicesima mensilità, bonus natalizio e aumenti contrattuali.

Le festività natalizie porteranno con sé un’iniezione di liquidità per molti dipendenti, con diverse categorie che beneficeranno di questi interventi economici.

Ecco un riepilogo delle principali novità da tenere d’occhio.

La tredicesima mensilità: un appuntamento fisso per milioni di lavoratori

La tredicesima mensilità è un classico che milioni di lavoratori attendono con ansia. Sebbene non si tratti di un vero e proprio “bonus”, si configura come una gratifica natalizia importante per affrontare le spese di fine anno.

Chi ne ha diritto?

Tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti e chi è in cassa integrazione, hanno diritto alla tredicesima. Tuttavia, in caso di cassa integrazione a zero ore, non verrà corrisposta.

Come si calcola?

La tredicesima è pari a un dodicesimo della retribuzione lorda per ogni mese lavorato nel corso dell’anno. Chi ha lavorato per tutto l’anno, quindi, riceverà l’intero importo.

Nota fiscale:

Sulla tredicesima non sono applicate le detrazioni fiscali per lavoro dipendente e familiari a carico, quindi l’importo netto può risultare inferiore rispetto a quello di un normale stipendio mensile.

Bonus Natale 2024: 100 euro una tantum

Il Bonus Natale 2024 è una misura straordinaria pensata per sostenere i lavoratori con redditi medio-bassi.

Chi può richiederlo?

Reddito annuo lordo non superiore a 28.000 euro.

Almeno un figlio fiscalmente a carico.

Inoltre, il bonus è riservato a chi non ha già beneficiato dello stesso contributo tramite il coniuge o convivente.

Come si riceve?

Il bonus di 100 euro sarà anticipato direttamente dal datore di lavoro nella busta paga di dicembre, a condizione che il lavoratore presenti un’autocertificazione.

La somma è esente da tasse e contributi, quindi il lavoratore riceverà l’intero importo netto.

Aumenti contrattuali e una tantum per settori specifici

Alcuni settori vedranno un incremento della propria busta paga grazie agli aggiornamenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Settori interessati:

Lavoratori portuali:

Il nuovo CCNL prevede un pagamento una tantum di 600 euro lordi, suddivisi in tre tranche: la prima, di 200 euro, sarà corrisposta con la busta paga di dicembre 2024, mentre le successive sono previste per luglio 2025 e luglio 2026.

Dipendenti delle scuole private:

Con il rinnovo del contratto Aninsei/Assoscuole, i lavoratori delle scuole private riceveranno un bonus una tantum di 100 euro a dicembre 2024.

Conclusioni:

La busta paga di dicembre 2024 si preannuncia decisamente più ricca per molti lavoratori, grazie alla combinazione di tredicesima, bonus natalizio e aumenti contrattuali.

Per verificare l’importo esatto e accertarsi di ricevere tutti i benefici previsti, è fondamentale monitorare le comunicazioni aziendali e, se necessario, consultare il proprio consulente del lavoro.

In questo modo, si potranno sfruttare al meglio queste opportunità in un periodo tradizionalmente caratterizzato da maggiori spese.