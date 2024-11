Estorsioni a Poggiomarino: arrestato capoclan e titolare di agenzia di pratiche auto

Le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata continuano per cercare di fare luce su eventuali altre implicazioni del clan Giugliano nella zona, confermando ancora una volta l’infiltrazione della criminalità organizzata in ambiti apparentemente legali.

Due arresti in poche ore ieri a Poggiomarino, con una trama criminale che lega il clan Giugliano all’attività di un’agenzia di pratiche auto.

Nel tardo pomeriggio del 29 novembre 2024, i Carabinieri hanno fermato A. G., noto esponente del clan omonimo, mentre riscuoteva una tangente di 4.500 euro da un imprenditore locale. L’arresto è avvenuto all’interno di un’agenzia di pratiche auto a Striano, dove G., con il suo modus operandi mafioso, esercitava l’estorsione.

Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 37.000 euro in contante, suddivisi in 11 buste, ritenuti proventi illeciti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso e trasferito in carcere in attesa di giudizio.

Poche ore dopo, gli investigatori hanno scoperto che l’agenzia di pratiche auto, dove si era consumato l’arresto, era stata utilizzata come facilitatrice dell’attività estorsiva del clan.

Il titolare, un 40enne incensurato di Striano, è stato arrestato per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso. Durante la perquisizione del suo domicilio, sono stati sequestrati altri 5.000 euro in contante e 20.000 euro in assegni, verosimilmente legati alle operazioni estorsive del clan. Anche il 40enne è finito in carcere.

