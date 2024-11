Ligabue, “Campovolo” alla Reggia di Caserta: ecco quando

Luciano Ligabue porta il suo celebre “Campovolo” a Caserta: il megashow, pensato per un pubblico di almeno 32mila persone, si terrà sabato 6 settembre 2025.

“Campovolo – ha spiegato il rocker durante un incontro con i giornalisti in un piccolo ‘Bar Mario’ ricreato per l’occasione a Napoli, in via dei Tribunali – è il luogo dove celebriamo i momenti speciali della nostra carriera. Per me è un privilegio unico poter scendere sotto casa e ritrovarmi nel mio ‘posto di lavoro’. È sempre stata un’esperienza speciale, arricchita da attività che vanno oltre il concerto e che permettono di condividere qualcosa di più. Però c’è un problema: chi abita lontano da noi deve fare grandi sforzi per raggiungerci. Per questo ci siamo chiesti: perché non portare tutto in un altro posto? Così, tutto ciò che c’è a Campovolo sarà esattamente riproposto a Caserta”.

“Grazie alla magia di Ferdinando Salzano e alla generosità della Sovrintendenza – ha proseguito Ligabue – abbiamo avuto la fortuna inaspettata di organizzare l’evento alla Reggia di Caserta. È un luogo di una bellezza unica, che tutti conosciamo. Personalmente, sono felicissimo di poter portare Campovolo in un contesto così straordinario, mantenendo intatti tutti gli elementi distintivi dell’evento originale”.

Parlando di Napoli, il rocker ha aggiunto: “È una città che per me resta un mondo a parte, difficile da comprendere pienamente se non ci vivi. Ogni volta che vengo qui, anche solo per un concerto, riesce a sorprendermi. La vedo sempre in chiave turistica, ma so che ha una complessità e una ricchezza che vanno scoperte con più tempo”.

Per agevolare il pubblico, saranno previste numerose iniziative logistiche. Dal 1° aprile 2025 sarà possibile prenotare parcheggi nella zona della Reggia di Caserta tramite un’app dedicata. Inoltre, Nunu’s Italia trasformerà il Ligavillage di Caserta in un autentico mercato alimentare con foodtruck dal design esclusivo, dedicati alle eccellenze gastronomiche locali. I fan potranno gustare una selezione di specialità regionali, trasformando la pausa ristoro in un’esperienza di cultura culinaria. Grande attenzione sarà riservata alla sostenibilità ambientale e alle filiere corte, per garantire una proposta gastronomica di alta qualità in linea con l’energia del concerto.

I biglietti per l’evento, intitolato La notte di Certe notti e prodotto da Friends&Partners e ZooAperto, saranno disponibili su Ticketone a partire dalle ore 11 di mercoledì 4 dicembre. Gli iscritti al Bar Mario potranno acquistarli in prevendita fino alle ore 9 di martedì 3 dicembre.