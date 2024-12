CastrumFavara-Scafatese 0-1: i gialloblu ritrovano la vittoria

Riuscendo a imporsi di misura al Bruccoleri la Scafatese torna alla vittoria dopo lo stop della settimana scorsa; a decidere il match è un bellissimo gol di Fallou Cham che, al decimo minuto del primo tempo, chiude nel migliore dei modi un’azione da calcio champagne da parte canarina.

La Scafatese non tira i remi in barca e, nel corso della prima frazione, continua a sciorinare un bel calcio, pur non riuscendo a chiudere il match, anche a causa di un gol annullato a Markicdopo una punizione magistrale di Aliperta e una risposta da campione di Scuffia.

Nella ripresa è tutta un’altra storia, i padroni di casa, pur non costruendo occasioni nitidissime, alzano il baricentro nel tentativo di rimettere in piedi la gara. I canarini restano anche in dieci ma reggono l’onda d’urto e portano a casa tre punti pesantissimi.

CastrumFavara-Scafatese 0-1: il tabellino

CASTRUMFAVARA (3-4-3): Scuffia; De Min, Vaccaro, Cannino, Palermo, Baglione; Camilleri (41’ st Puccio), Mudasiru (38’ st Amore) ; Romero (24’ st Ouattara), Avanzato (24’ st Tavella), La Piana.

A disposizione: Paparella, Scalia, Mirabelli, Bontà, Rizzo, Puccio, Tavella, Ouattara, Amore. All: Di Dio

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Cham, Chiariello, Markic, Armeno; Potenza (43’ st Vacca Jr), Aliperta, Esposito (19’ st Vacca R.); Palmieri (24’ st Altobello), Albadoro (38’ st Lowe), Neglia (29’ st Foggia). A disposizione: Feola, Vacca Jr, Vacca R, Foggia, Gagliardi, Altobello, Santarpia, Lowe, Embalo. All: Fabiano

ARBITRO: Amedei (Terni, Chimento (Saronno), Dattilo (Roma 1)

RETI: 10’ Cham

NOTE. Spettatori: 1200 circa. Ammoniti: Di Dio (C, dalla panchina), Mudasiru (C), Neglia (S), De Min (C), Albadoro (S), Cham (S), La Piana (C), Markic (S). Espulso: Markic (S). Calci d’angolo: 6-5. Recupero: 1’ pt, 6’ st.