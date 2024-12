Cinema e stelle a Sorrento: Elodie, De Sica e Siani tra gli ospiti delle Giornate Professionali

Paolo Sorrentino, Celeste Della Porta, Asia Argento, Paola Cortellesi, Leonardo Pieraccioni, Luisa Ranieri, Toni Servillo e Alessandro Siani sono solo alcuni dei grandi nomi che animeranno le Giornate Professionali del Cinema di Sorrento, al via domani. A unirsi a loro, ci saranno anche Elodie, Mario Martone, Ferzan Ozpetek, Fabio De Luigi, Christian De Sica, Ficarra e Picone, e molti altri protagonisti del panorama cinematografico italiano.

L’evento, che vedrà la partecipazione di oltre 1500 accreditati tra esercenti, distributori, produttori e operatori del settore, sarà l’occasione per presentare i prossimi film in uscita o per ricevere importanti riconoscimenti, come la prestigiosa Chiave d’Oro. Questo premio sarà assegnato nella serata di mercoledì 4 dicembre, durante la cerimonia dedicata ai Biglietti d’Oro del cinema italiano, che l’Anec attribuisce ai maggiori successi al botteghino. La serata, condotta da Gioia Marzocchi, si terrà nella Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace e sarà aperta al pubblico a partire dalle ore 20.

La manifestazione, considerata il principale evento professionale per l’industria cinematografica italiana, è organizzata dall’Anec in collaborazione con l’Anica e con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, della Regione Campania e della Siae, oltre al patrocinio di istituzioni prestigiose come il Mase, l’Ambasciata di Francia in Italia e il David di Donatello-Accademia del Cinema Italiano. Il partner tecnico ufficiale è Cinemeccanica, mentre Cinecittà News è il Main Media Partner.

Il programma

Il programma prevede anteprime, incontri e seminari tra l’Hilton Sorrento Palace e il Cinema Teatro Tasso. L’inaugurazione sarà accompagnata, domani alle 17, dall’accensione del tradizionale albero di Natale in Piazza Tasso, con i saluti di Mario Lorini, presidente dell’Anec, e del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola. L’evento sarà arricchito da una festa a tema, organizzata con Eagle Pictures per il lancio del film Sonic 3 di Jeff Fowler.

Le attività ufficiali prenderanno il via subito dopo, alle 17.30, nella Sala Sirene dell’Hilton, con le prime convention dedicate alle società di distribuzione: I Wonder Pictures alle 17.45 e Eagle Pictures alle 18.30, che sveleranno i titoli in uscita per il 2025.