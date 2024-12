Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso: la seconda stagione ritorna su Rai Uno

Torna sotto i riflettori della televisione nazionale con la seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, che debutta stasera in prima serata su Rai Uno.

La serie è coprodotta da Rai Fiction e Viola Film ed è scritta da Diego De Silva, Massimo Reale, Pierpaolo Piciarelli, Gualtiero Rosella, Paola Mammini e Luca Miniero anche la regia è affidata a Miniero, con un cast che vede tra gli altri Giulia Bevilacqua, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo, Luca Gallone, Paola Minaccioni e Lina Sastri.

La seconda stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso è tratta dai romanzi I valori che contano, Sono felice, dove ho sbagliato? e dal racconto Patrocinio gratuito di Diego De Silva, editi da Einaudi, si prepara a raccontare nuove vicende e a immergere il pubblico nei turbolenti dilemmi dell’omonimo protagonista, interpretato da Francesco Di Leva.

Con la sua miscela di ironia e introspezione, Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso interpretato da Massimiliano Gallo, promette di tenere incollati i telespettatori anche in questa nuova stagione, tra risate e riflessioni sulla vita e le sue sfide.

Dopo aver affrontato una pesante sconfitta nella prima stagione, Vincenzo Malinconico sembra aver accettato una realtà fatta di delusioni. Convinto che l’amore e la carriera non siano più parte del suo futuro, si prepara ad accogliere la paternità per la prima volta e ad affrontare la vita da nonno. Ma le cose non sono così scontate: una nuova proposta di lavoro lo spinge a rimettersi in gioco, trovando nel suo approccio poco convenzionale di avvocato-psicologo l’occasione di riscattarsi. La sua volontà di aiutare chi ha più bisogno, spesso con metodi discutibili ma sempre con il cuore, si scontra con le sue inevitabili difficoltà personali.

Anche la sua famiglia, sempre turbolenta, diventerà teatro di nuove dinamiche: la ex moglie Nives, che sembra volerlo riconquistare, i figli Alagia e Alf, che lo mettono alla prova in modi diversi, e la suocera Assunta, che sta cercando di riprendersi da una lunga malattia. In questo clima di cambiamenti, Vincenzo dovrà destreggiarsi tra imprevisti, casi legali e questioni personali.

Tra i nuovi volti che arricchiscono la trama, c’è Clelia Cusati, una giornalista sicura di sé e determinata a non farsi mettere i piedi in testa. Sarà proprio con lei che Malinconico si troverà a collaborare per risolvere un caso particolarmente complicato. Nonostante le differenze tra i due, nascerà una sinergia che porterà Malinconico a riflettere ancora di più sulle proprie scelte di vita e sul significato di “valori che contano”.