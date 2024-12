Centrale dello spaccio in casa del boss: indagate moglie e figlia

La Squadra Mobile di Avellino ha smantellato una centrale dello spaccio di cocaina e hashish nel corso dell’operazione “Black Monday”. L’attività illecita era gestita dalla moglie e dalla figlia di Clemente Fiore, elemento di spicco del clan Pagnozzi, attualmente detenuto per associazione camorristica.

Spaccio nella casa del Boss, le indagini

La casa del boss, situata a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, fungeva da base operativa per la distribuzione della droga, che veniva acquistata nelle piazze di Scampia e Caivano e rivenduta nei comuni della Valle Caudina e della provincia di Benevento.

Il gip del tribunale di Avellino ha emesso misure cautelari per le due donne: obbligo di dimora per la moglie e arresti domiciliari per la figlia. Notificate anche altre tre ordinanze: un arresto domiciliare e due obblighi di dimora per altre persone coinvolte.

Come riporta l’agenzia ANSA, il procuratore Domenico Airoma ha sottolineato che l’operazione rientra in una strategia più ampia di contrasto al traffico di stupefacenti, portata avanti in collaborazione con la Polizia giudiziaria.