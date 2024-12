Ebac Campania: oltre un milione di euro per lavoratori e imprese artigiane

La Campania continua ad affrontare difficoltà economiche legate alla riduzione dell’attività produttiva, perdita di posti di lavoro e scarsa innovazione nelle imprese, soprattutto nel settore artigiano. In questo contesto, l’Ebac (Ente Bilaterale per l’Artigianato Campania) si impegna a sostenere lavoratori e imprese, con iniziative volte a incentivare l’occupazione e migliorare il benessere sociale.

I numeri dell’impegno di Ebac

Lo scorso anno, l’Ebac ha erogato 461 prestazioni, per un totale complessivo di quasi un milione di euro. Di queste risorse, il 95,9% è stato destinato ai dipendenti di aziende artigiane, mentre il restante 4,1% ha supportato direttamente le imprese. “Ogni lavoratore, il 67% dei quali con qualifica di operaio, ha percepito in media quasi tremila euro,” ha dichiarato il direttore Luigi Lombardo.

Gran parte degli interventi ha coinvolto il Fsba, il Fondo per la cassa integrazione dei lavoratori sospesi per cause indipendenti dalle aziende. I fondi erogati hanno contribuito a sostenere l’anzianità professionale, l’istruzione dei figli, attività extrascolastiche e altre misure di welfare familiare.

Sostegno a lavoratori e famiglie

Tra i servizi offerti dall’Ebac rientrano:

Contributi per l’acquisto della prima casa e per il caro energia .

e per il . Borse di studio e sostegno per l’acquisto di testi scolastici.

e sostegno per l’acquisto di testi scolastici. Bonus cultura, campi estivi, attività sportive e abbonamenti per il trasporto pubblico.

La distribuzione degli aiuti per fasce d’età ha visto il 37% delle risorse assegnato a lavoratori tra i 45 e i 54 anni, seguiti dalle fasce 55-64 (25,1%), 35-44 (21,6%) e over 65 (12,2%).

Supporto alle imprese artigiane

Sebbene la maggior parte delle risorse sia destinata ai lavoratori, anche le imprese hanno beneficiato degli aiuti. Sono stati stanziati quasi 40mila euro, con una media di 1.747 euro per azienda. I settori maggiormente supportati sono:

Lavorazione dei metalli e meccanica di precisione (51,7%).

(51,7%). Tessile (20,7%).

(20,7%). Terziario (13,8%).

(13,8%). Chimico (8,6%).

Gli aiuti alle aziende hanno riguardato iniziative per l’occupazione, spese legali, promozione aziendale, formazione continua e innovazione.

Un impegno per il futuro del lavoro artigiano

L’Ente Bilaterale per l’Artigianato Campania si conferma un pilastro per il sostegno al settore, con un impegno mirato a garantire non solo la sopravvivenza, ma anche la crescita delle aziende e il benessere dei lavoratori. Misure come queste sono fondamentali per affrontare le sfide economiche e sociali della regione.