Primo Week-End di Luci d’Artista: Boom di turisti ma manca effetto sorpresa. Ecco com’è andata

Il weekend inaugurale di Luci d’Artista 2024-2025 a Salerno ha confermato il successo di uno degli eventi natalizi più attesi in Campania, richiamando migliaia di visitatori da ogni parte d’Italia. L’inaugurazione ufficiale si è svolta venerdì 29 novembre, con un doppio appuntamento che ha saputo emozionare il pubblico.

Alle 17:00, la Villa Comunale si è trasformata in un teatro a cielo aperto, illuminata da installazioni spettacolari e accompagnata dall’esibizione del coro e dell’orchestra del Teatro Municipale Giuseppe Verdi. Successivamente, alle 18:30, il cuore della zona orientale della città, Piazza Caduti Civili di Brescia, ha ospitato la seconda parte della cerimonia, continuando la magia tra luci e colori.

Le installazioni luminose: un viaggio tra arte e tradizione

Quest’anno, il tema delle luminarie celebra la creatività e l’ingegno, con opere che si snodano tra le strade principali di Salerno, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva. Dai motivi tradizionali alle rappresentazioni più fantasiose, le luci hanno già conquistato il pubblico, confermandosi un simbolo distintivo della città durante le festività natalizie.

L’albero di Natale e il prossimo appuntamento imperdibile

Un altro evento chiave sarà l’accensione del maestoso albero di Natale in Piazza Portanova e delle installazioni in Piazza Flavio Gioia, prevista per il 6 dicembre.

È grande l’attesa per le luminarie in Piazza Flavio Gioia e forte la curiosità per l’albero di Natale che, come ogni anno, attirerà i selfie dei tanti turisti accorsi a vederlo.

A coronare la magia del Natale manca però l’effetto sorpresa. Nonostante i numerosi turisti e residenti, infatti, molti si sono detti delusi da alcune installazioni e dal ritardo nell’accensione di Piazza Flavio Gioia. Complici anche i numerosi e fantasiosi mercatini natalizi presenti sul territorio, alcuni sceglieranno di trascorrere altrove il proprio Week-End.