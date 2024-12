Protesta Tir giunge in Campania. Caos e clacson per le strade di Napoli

La lunga colonna di camion in marcia lenta, organizzata dal sindacato Trasportounito per sensibilizzare il governo sulle problematiche del settore autotrasporti, giunge nelle strade di Napoli.

Il corteo, partito da via Gianturco e ritornato nello stesso luogo dopo aver attraversato punti chiave come via Marina e piazza Municipio, ha causato notevoli disagi al traffico cittadino.

Le richieste degli autotrasportatori

Come riportano LA7 e IlMessaggero, i manifestanti denunciano una grave carenza di autisti, chiedendo interventi mirati, come la semplificazione per ottenere la certificazione CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) e il riconoscimento delle patenti internazionali. Tra le altre richieste figurano miglioramenti della sicurezza stradale e incentivi strutturali più efficaci per il settore, giudicati attualmente insufficienti.

Proteste contro il ministro Salvini

Molti camion esponevano cartelli critici nei confronti del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha firmato una precettazione contro uno sciopero simile. I manifestanti lamentano una mancanza di dialogo con il governo sulle questioni fondamentali che affliggono il comparto.