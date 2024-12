San Marzano sul Sarno: al via il progetto “Lotta alla povertà” con distribuzione mensile di pacchi alimentari

Il Comune di San Marzano sul Sarno, in collaborazione con Sarno e San Valentino Torio nell’ambito del sub-ambito 3 del Piano di Zona Salerno 1, aderisce al progetto “Lotta alla povertà”, promosso dall’Azienda Consortile “Agro Solidale”. L’iniziativa, che partirà ufficialmente nel 2025, mira a sostenere le famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione gratuita di pacchi alimentari contenenti beni di prima necessità.

Le famiglie residenti a San Marzano sul Sarno che desiderano accedere a questo supporto possono presentare domanda esclusivamente online, visitando il sito ufficiale dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” all’indirizzo www.agrosolidale.it. È importante rispettare la scadenza per la presentazione delle richieste, fissata al 9 dicembre 2024.

Un segno di solidarietà per i più fragili

L’assessore alle Politiche Sociali di San Marzano sul Sarno, Colomba Farina, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del progetto, definendolo un’importante opportunità per le famiglie in difficoltà:

“Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per le famiglie in difficoltà del nostro Comune. In un periodo complesso come quello che stiamo attraversando, il nostro impegno è quello di garantire un supporto concreto a chi vive una situazione di povertà. La distribuzione mensile dei pacchi alimentari non solo aiuta a fronteggiare le necessità quotidiane, ma rappresenta anche un segno tangibile di solidarietà e di vicinanza alle persone più fragili della nostra comunità”.

Anche il sindaco di San Marzano sul Sarno ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, invitando i cittadini a rispettare le procedure di registrazione online per garantire una corretta organizzazione della distribuzione:

“Invitiamo tutti i cittadini a non perdere questa opportunità e a fare attenzione alla scadenza del 9 dicembre prossimo. Solo con una corretta registrazione e invio della domanda, potremo provvedere alla distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie che ne hanno bisogno”.

Come fare domanda

L’iniziativa si rivolge alle famiglie che vivono condizioni di disagio economico e sociale, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto e tempestivo. Per presentare domanda:

Visitare il sito www.agrosolidale.it. Accedere all’area riservata e compilare il modulo online. Inviare la richiesta entro e non oltre il 9 dicembre 2024.

L’iniziativa “Lotta alla povertà” è un ulteriore passo avanti nel supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione, confermando l’impegno dei Comuni consorziati e dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” per una comunità più solidale e inclusiva.