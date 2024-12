Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni, escalation di furti: cittadini nel panico

Cresce la paura tra i residenti di Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni a causa di una serie di furti che, ormai da mesi, tiene in allarme le famiglie. Molti cittadini si sentono costretti a barricarsi in casa per proteggere i propri beni da una banda di malviventi che agisce con rapidità e discrezione, colpendo principalmente le zone periferiche.

I ladri sfruttano l’oscurità e l’isolamento delle abitazioni per entrare in azione. Sabato pomeriggio, a Pecorari, la banda è stata messa in fuga dai cittadini, ma è riuscita a dileguarsi tra i sentieri della montagna di Citola.

In località Santa Lucia, invece, la collaborazione tra vicini e le segnalazioni sui gruppi WhatsApp hanno impedito ai ladri di colpire. Tuttavia, non tutti i tentativi sono stati sventati. Domenica pomeriggio, in pieno centro, i malviventi sono riusciti a entrare in un’abitazione da un balcone, mentre la famiglia era in casa, e a portare via denaro e gioielli.

La situazione preoccupa i residenti, che chiedono maggiore sicurezza e interventi rapidi per porre fine a questa ondata di criminalità.