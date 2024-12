Opportunità di Lavoro in Poste Italiane. Posizioni aperte per Portalettere e altre figure: come candidarsi

Poste Italiane ha avviato nuove selezioni per l’assunzione di portalettere, un’opportunità accessibile anche a chi non ha esperienza pregressa, con posizioni disponibili in varie sedi sul territorio nazionale. Durante l’anno, inoltre, l’azienda cerca personale per altre figure professionali, tra cui addetti allo sportello e impiegati da inserire negli uffici postali e nelle sedi centrali.

Come candidarsi

Le domande possono essere inviate online attraverso la sezione dedicata sul sito ufficiale “Poste Italiane Lavora con Noi.” Nella pagina sono disponibili dettagli sulle posizioni aperte, modalità di assunzione, fasi del processo di selezione, preparazione ai test, e criteri per accedere alle graduatorie per contratti a tempo indeterminato.

Tra le posizioni attualmente disponibili:

Portalettere

Project & Construction Engineers

Piano Assunzioni 2024-2025

Poste Italiane prosegue il suo ambizioso programma di reclutamento, che prevede circa 25.000 nuove assunzioni entro il 2024, con continuità nel 2025. L’azienda cerca personale per diverse attività, dalla gestione della corrispondenza all’assistenza clienti negli sportelli postali.

Le posizioni più ricercate includono:

Portalettere

Addetti al trattamento della posta

Operatori di sportello

Consulenti commerciali

Professionisti front office e consulenti mobili

Reclutamento Portalettere

Per il ruolo di portalettere, l’assunzione avviene tramite contratti a tempo determinato (da 3 a 6 mesi) per coprire esigenze temporanee, come sostituzioni di personale o picchi stagionali. Non è richiesta esperienza pregressa, ma i candidati devono possedere:

Diploma di scuola superiore con voto minimo di 70/100 o una laurea triennale con punteggio minimo di 102/110.

con voto minimo di 70/100 o una laurea triennale con punteggio minimo di 102/110. Patente di guida valida per l’utilizzo del motomezzo aziendale, solitamente un Piaggio Liberty 125 cc.

Compiti principali:

I portalettere si occupano della consegna di corrispondenza, pacchi e raccomandate nell’area di competenza. La retribuzione base si aggira intorno ai 1.200-1.300 euro netti al mese, con possibilità di straordinari.

Le sedi disponibili interessano regioni e province di tutta Italia, tra cui: Lombardia, Veneto, Toscana, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Sardegna, e molte altre. È possibile indicare una sola area territoriale di preferenza.

Scadenza per candidarsi: 12 dicembre 2024, ore 23:59.

Processo di selezione

La selezione si articola in due fasi principali:

Test online:

Dopo l’invio del curriculum, i candidati selezionati ricevono un’email con un link per completare un test di logica figurativa. La prova, gestita da HR-EVO, deve essere completata entro 2 giorni dalla ricezione dell’email. Colloquio e prova pratica:

Chi supera il test online viene invitato a un colloquio, seguito da una prova di guida su un motomezzo 125 cc con carico postale.

Documenti richiesti:

Copia del titolo di studio

Carta d’identità, codice fiscale e patente

Curriculum vitae (Poste Italiane fornisce un modello da compilare)

Preparazione ai test

I test online per portalettere includono 15-20 domande di logica figurativa, da completare in circa 20 minuti. Per altre posizioni, come operatori di sportello, i test includono domande di logica verbale, numerica e inglese. Non sono disponibili manuali specifici per la preparazione.

Poste Italiane offre un’opportunità unica di inserimento lavorativo in una realtà solida e dinamica. Controlla regolarmente la tua email per seguire gli sviluppi della candidatura e preparati a intraprendere una nuova esperienza professionale!