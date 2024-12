Sgominata banda di rapinatori e truffatori a Caivano: 15 arresti per reati contro anziani in tutta Italia

A Caivano, i carabinieri della compagnia locale hanno eseguito un’importante operazione all’alba di oggi, 3 dicembre 2024, sgominando una banda criminale che terrorizzava anziani in tutta Italia con rapine, estorsioni e truffe.

L’operazione, avviata su richiesta della procura di Napoli Nord, ha portato all’esecuzione di 15 misure cautelari, emesse dal Gip del tribunale di Napoli Nord.

Gli indagati sono accusati di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata a compiere crimini ai danni di persone anziane, adescandole con la scusa della buona fede e derubandole dei loro beni.

Il blitz ha visto coinvolti numerosi militari che hanno operato nel comune di Caivano, situato a nord di Napoli, dove sono stati eseguiti gli arresti.

Delle 15 misure cautelari, otto riguardano arresti in carcere, quattro arresti domiciliari e tre misure di obbligo di dimora.

I dettagli sull’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa fissata per le 10:30, presso la sala convegni della procura di Napoli Nord.

Precedenti

Era il 23 maggio 2024 quando un’altra banda di truffatori con base a Napoli era stata sgominata.

Furono eseguiti 17 arresti, le loro vittime anziani, raggirati in diverse città italiane.

La Procura di Roma e i Carabinieri avevano ricostruito 80 episodi e sequestrato beni, denaro e un manuale con le istruzioni L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma e dai Carabinieri del Trionfale, sette persone finite in carcere e dieci agli arresti domiciliari.

Gli indagati, operavano principalmente nelle province di Roma, Napoli, Latina e Viterbo, avevano messo in atto truffe mirate a persone anziane. Le modalità erano sempre le stesse: il truffatore, al telefono, si spacciava per un impiegato delle poste, un avvocato o un carabiniere e comunicava alla vittima che un suo familiare aveva avuto un incidente o doveva ritirare un pacco. Per risolvere il problema, chiedeva una somma di denaro, che veniva poi consegnata a corrieri che si presentavano fisicamente a ritirarla.

A svelare il modus operandi dei criminali è stato un “manuale” trovato durante le indagini, scritto a mano su pochi fogli sparsi.

Questo documento conteneva tutte le istruzioni per mettere in atto il raggiro telefonico, con tanto di copione da recitare alle vittime. I malviventi, infatti, non si limitavano a truffare, ma documentavano anche le operazioni di prelievo del denaro e dei gioielli, filmando i momenti in cui le vittime consegnavano i beni, per poi inviare i filmati al resto della banda.

Le indagini permisero di ricostruire 80 episodi, che si sono verificati tra settembre 2022 e marzo 2023. In totale, sono stati sequestrati contanti, centinaia di schede telefoniche, numerosi telefoni cellulari e un consistente quantitativo di gioielli.

Il capo della banda, già detenuto, impartiva via telefono le istruzioni per evitare di attirare sospetti e aveva creato una cassa comune per affrontare le spese legali dei membri del gruppo.

La complessa operazione ha visto l’intervento dei Carabinieri di Roma Trionfale, che hanno eseguito i provvedimenti di arresto all’alba, concludendo un’importante indagine contro un gruppo criminale che aveva seminato il panico tra gli anziani in tutta Italia.