Banda specializzata in furti di veicoli industriali: 15 indagati tra Nocera e Sarno

Un’articolata indagine della Procura della Repubblica di Forlì ha portato alla luce un’organizzazione criminale specializzata nei furti di veicoli industriali, con ramificazioni che si estendono dalla Romagna fino alla Campania, in particolare a Nocera e a Sarno. Quindici persone sono finite nel mirino degli inquirenti, accusate di far parte di una banda che, secondo le ricostruzioni, agiva in modo coordinato e spregiudicato.

Un’organizzazione ben strutturata

L’inchiesta ha svelato un’organizzazione criminale ben strutturata, con ruoli ben definiti per ogni componente. Al centro del gruppo vi sarebbero due imprenditori, i quali, oltre a fornire mezzi e strumenti per compiere i furti, avrebbero anche assunto direttamente alcuni dei loro complici nelle proprie aziende. In questo modo, riuscivano a mascherare le loro attività illecite e a rendere più difficile l’individuazione dei responsabili.

Il modus operandi

Il modus operandi della banda era sempre lo stesso: i malviventi si introducevano nelle aziende, spesso approfittando delle ore notturne, per rubare i mezzi industriali. Una volta sottratti i veicoli, questi venivano portati in luoghi sicuri, lontano dal luogo del furto, grazie all’utilizzo di automezzi e telepass forniti dagli imprenditori complici. Successivamente, i mezzi rubati venivano rimessi in vendita sul mercato nero attraverso due concessionarie, i cui titolari sono stati anch’essi indagati.