“Marianna”: il cortometraggio salernitano di denuncia ambientale. La proiezione oggi a Napoli

Il cortometraggio Marianna, una potente opera di sensibilizzazione sui disastri ambientali, sarà proiettato oggi, 4 dicembre, alle ore 19.00 a Napoli, presso la Sala Mezzocannone Occupato. Alla proiezione esclusiva parteciperanno Davide Bottiglieri, sceneggiatore e produttore, Ilaria Buonaiuto, attrice protagonista, Danilo Napoli, attore protagonista, Vincenzo Tosti, attivista e Lorenzo Forte, Presidente Associazione Salute e Vita.

Il progetto è stato difatti ideato e promosso dall’Associazione Salute e Vita, che da anni si batte per la difesa della salute pubblica e la lotta contro l’inquinamento nella Valle dell’Irno, causato da alcune attività industriali come quelle delle Fonderie Pisano, simbolo delle criticità ambientali in Campania.

La proiezione

La pellicola, prodotta da Vitruvio Entertainment in collaborazione con Nova Civitas, è stata concepita non solo come un’opera artistica, ma come uno strumento educativo e di attivismo sociale. La sua missione è coinvolgere scuole, cittadini e istituzioni nella riflessione e nella lotta contro il biocidio e per la salvaguardia del territorio.

La prima proiezione di Marianna si è tenuta il 30 novembre presso il Cinema San Demetrio di Salerno, in occasione del decennale dell’Associazione Salute e Vita. Durante l’evento, si è svolto un dibattito che ha coinvolto rappresentanti dell’associazione, avvocati impegnati nelle inchieste civili e penali sulle Fonderie Pisano, e il pubblico. Tra gli ospiti, Lorenzo Forte, presidente dell’associazione, e diversi esperti legali hanno discusso il significato dell’opera e le battaglie legali in corso.

Il cortometraggio ha ricevuto il patrocinio di numerose istituzioni e associazioni locali, confermando il suo valore come strumento di sensibilizzazione e denuncia. Marianna rappresenta un esempio concreto di come l’arte possa trasformarsi in un veicolo di cambiamento sociale e ambientale, evidenziando le gravi emergenze che affliggono il territorio campano. Marianna è un’opera d’arte violenta, che scuote le coscienze e mette lo spettatore di fronte al fatto che si vive in una realtà sempre più inquinata, nella quasi totale indifferenza delle istituzioni.

Foto in copertina: Salvatore Iemmino Pellegrino