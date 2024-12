Ruba 2.650 litri di carburante con carte clonate, denunciato

Notte movimentata tra Afragola e Volla, dove un 32enne di Quarto, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per un furto di carburante in grande stile. L’uomo si è fermato presso un distributore di Afragola non per un semplice pieno, ma per riempire tre taniche con ben 2.650 litri di carburante, per un valore di circa 4.200 euro.

Le indagini

Le operazioni sospette hanno però attirato l’attenzione del titolare della stazione di servizio, che è intervenuto mettendo in fuga il 32enne. L’uomo, nel tentativo di scappare, è stato bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco mentre percorreva via Leopardi a Volla.

Durante i controlli, i militari hanno scoperto che il furto era stato effettuato utilizzando due carte di credito clonate, ancora “in bianco”. Il 32enne è stato quindi denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

Il furgone utilizzato per il trasporto, insieme alle taniche di carburante e alle carte clonate, è stato sequestrato. Le indagini sono tuttora in corso per verificare eventuali ulteriori responsabilità o complici.