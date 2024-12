Sant’Antonio Abate, Avv. Scarpato è il nuovo Garante dei Diritti della Persona con Disabilità

Sant’Antonio Abate segna una tappa fondamentale nella costruzione di una società più giusta e attenta ai bisogni di tutti. È con grande soddisfazione che l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale, annuncia la nomina dell’Avv. Antonio Scarpato come nuovo Garante dei Diritti della Persona con Disabilità.

Le dichiarazioni della Sindaca Ilaria Abagnale

“Oggi celebriamo non solo una nomina, ma un impegno collettivo per costruire una comunità capace di valorizzare le differenze come un’opportunità. Sono certa che l’Avv. Scarpato, con la sua esperienza e dedizione, saprà tradurre questa visione in iniziative concrete per il nostro territorio. Questa nomina è un segnale forte di quanto il nostro Comune creda nel valore dell’inclusione e della solidarietà”.

L’Avv. Scarpato avrà il compito di promuovere e garantire i diritti delle persone con disabilità, lavorando a progetti innovativi che abbattano le barriere, non solo architettoniche, ma anche culturali. Un ruolo cruciale per dare voce a chi spesso rimane invisibile, costruendo percorsi di autonomia e partecipazione.

Con entusiasmo, tutta l’Amministrazione comunale si unisce agli auguri al nuovo Garante, convinta che questa sia una nuova opportunità per crescere come comunità. Come ha sottolineato la sindaca Abagnale:

“Non lasceremo nessuno indietro. Solo camminando insieme possiamo guardare con fiducia al futuro”.