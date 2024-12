Calcio, Coppa Italia. Lazio-Napoli alle 21:00: probabili formazioni e dove vederla in TV

Giovedì 5 dicembre alle ore 21:00, lo Stadio Olimpico sarà il teatro del confronto tra Lazio e Napoli, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match, disputato in gara secca, decreterà chi accederà ai quarti di finale, dove la vincente affronterà la squadra che avrà la meglio tra Inter e Udinese.

Le scelte di formazione: turnover per entrambi gli allenatori

Lazio in emergenza per le numerose assenze. Marco Baroni deve fare i conti con un’infermeria affollata: fuori Dia, Nuno Tavares, Pellegrini, Vecino e Marusic. Spazio quindi a diverse seconde linee. In difesa, davanti al portiere di coppa Mandas, ci saranno Hysaj sulla sinistra, Lazzari sulla destra, mentre al centro agiranno Gila e Gigot. A centrocampo maglia sicura per Rovella, squalificato in campionato, affiancato da Dele-Bashiru, in vantaggio su un affaticato Guendouzi. In attacco Pedro tornerà titolare, affiancato da Tchaouna a destra e dal capitano Zaccagni a sinistra. Castellanos guiderà l’attacco, con Noslin pronto a subentrare.

Sul fronte Napoli, Antonio Conte punta anch’egli sul turnover. In porta ci sarà Caprile, mentre in difesa è confermato Di Lorenzo, con Spinazzola sulla fascia opposta. In attacco spazio a Simeone come punta centrale, supportato da Neres e Ngonge ai lati. Riposa Lukaku.

Il big match promette spettacolo, con due squadre pronte a dare il massimo nonostante le rotazioni. La sfida sarà decisiva per proseguire il cammino nella coppa nazionale.

Probabili Formazioni

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, Neres. All.: Conte

Dove vederla in TV

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Mediaset. Per seguire l’ottavo di finale, i telespettatori potranno sintonizzarsi su Italia 1, mentre chi preferisce lo streaming potrà guardare il match su Mediaset Infinity o tramite il sito sportmediaset.it.