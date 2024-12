Campania regina della spesa natalizia: ogni famiglia spende oltre 1000€

La Campania si conferma la regione più generosa d’Italia durante le festività natalizie. Secondo quanto riportato da BonusFinder Italia, le famiglie campane destinano in media ben 1.016 euro alle celebrazioni, superando di gran lunga la media nazionale.

Un Natale all’insegna del gusto

A fare la differenza è soprattutto la spesa per il cibo. Con una media di 614 euro mensili destinati alla tavola, i campani dimostrano un attaccamento viscerale alla tradizione culinaria, che si esprime al massimo durante le festività. Ricchi cenoni, pranzi in famiglia e regali enogastronomici contribuiscono a far salire alle stelle la spesa alimentare.

Non solo Campania: anche Sicilia e Friuli-Venezia Giulia ai vertici

Al secondo posto della classifica si posiziona la Sicilia, con una spesa media di 989 euro a famiglia. Anche i siciliani, come i campani, sono noti per la loro passione per il cibo e per le tradizioni culinarie. Al terzo posto troviamo il Friuli-Venezia Giulia, con una spesa di 979 euro, dove le festività natalizie sono spesso l’occasione per gustare i prodotti tipici locali.