Campania, sperimentato il “casco salvavita” per ictus ed emorragie cerebrali

Benevento diventa la prima città in Campania a sperimentare il rivoluzionario “casco salvavita,” un dispositivo in grado di rilevare emorragie cerebrali in corso con una rapidità straordinaria. Accanto a questo strumento sarà introdotto anche il sistema TES HT, capace di diagnosticare traumi cranici, ematomi ed edemi in appena quattro minuti.

Questa innovazione è stata resa possibile grazie ai fondi pubblici statali e regionali per la ricerca e l’innovazione, e sarà concessa gratuitamente all’Associazione Diabetici dell’Italia Meridionale (ADIM), guidata da Annio Rossi, per una sperimentazione che prenderà il via il 1° gennaio prossimo.

Un passo avanti per la diagnostica d’urgenza

Secondo il presidente di ADIM, Annio Rossi, l’iniziativa è cruciale: “L’ictus è la seconda causa di morte a livello mondiale. Con questo dispositivo possiamo intervenire con maggiore rapidità e precisione.” La tecnologia, sviluppata in collaborazione con Medisol e TTC Diagnostica, si basa sulla Temnografia, che utilizza campi elettromagnetici generati da antenne a bassissima emissione. Il dispositivo fornisce un risultato certo in soli quattro minuti, con una risposta semplice Si/No, senza bisogno di interpretazioni mediche.

Caratteristiche del “casco salvavita”

Oltre alla velocità e alla precisione, il casco è innocuo, portatile, silenzioso e privo di rischi per il paziente. L’obiettivo è implementare questa tecnologia nelle ambulanze e nei pronto soccorso, migliorando l’efficienza dei soccorsi e consentendo il trasferimento rapido dei pazienti nelle strutture specializzate.

La presentazione ufficiale

L’iniziativa è stata presentata giovedì 5 dicembre, durante una conferenza stampa presso l’Aula Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. All’evento erano presenti Annio Rossi, Giuseppe Russo (direttore generale di Medisol), il sindaco di Benevento Clemente Mastella e Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento.

Con l’introduzione del “casco salvavita,” Benevento punta a diventare un modello di innovazione nella sanità d’urgenza, offrendo un supporto cruciale nella lotta contro le patologie cerebrali.